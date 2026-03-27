Jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. "Złożyliśmy wniosek o odwołanie jednego z najgorszych ministrów" - poinformował jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. "Podpisy ponad podziałami z dużą górką założone! Debata powinna odbyć się na pierwszym po świętach posiedzeniu Sejmu" - napisał poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa. W podobnym tonie wpis zamieścił polityk Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski.

Grupa posłów złożyła do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

"Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad niniejszym wnioskiem upoważniamy posłów Krzysztofa Mulawę i Janusza Kowalskiego – poinformowali politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości.



"Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec skrajnie niekompetentnej Pauliny Hennig-Kloski złożony! Dziękuję posłowi Krzysztofowi Mulawie za świetną współpracę. To historyczny ponadpolityczny wniosek o odwołanie ministra w polskim Sejmie RP" - napisał Janusz Kowalski z PiS.

"Nie wiem, czy był kiedykolwiek gorszy minister środowiska niż Paulina Hennig-Kloska. Kiedyś wydawała się rozsądną babką, ale chyba jakieś lobby weszło za mocno. Ta kobieta nie powinna mieć wpływu na tak ważny resort lub jakikolwiek inny" - skomentowała polityczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik .