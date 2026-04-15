Marek Sawicki w Porannej rozmowie w RMF FM mówił wprost, że Paulina Hennig-Kloska może wkrótce stracić stanowisko ministry środowiska i klimatu. "Toczą się dyskusje na jej temat. Uważam, że jest poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra. (...) Zasady zostały przekroczone" - powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Marek Sawicki został zapytany na początku Porannej rozmowy w RMF FM, jak ocenia pracę obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja jej nie znam. Trudno ją ocenić, natomiast widać wyraźnie, że ani za poprzedniej minister zdrowia, ani za obecnej, z resortu nie wyszły żadne istotne projekty zmian - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Marek Sawicki podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM, że ministra Izabela Leszczyna "dała zielone światło dla łączenia szpitali, jednak jej następczyni nie wydała rozporządzenia, które tworzyłoby fundusz restrukturyzacyjny". Bez zachęty finansowej współpracy między szpitalami nie będzie - komentował polityk PSL.

Pytany wprost, czy zgadza się z krytyką prawicy dotyczącą obecnej ministry zdrowia i tego, że jest ona "niewidoczna", przypomniał, że PiS już rządził i nie udało mu się naprawić służby zdrowia. 

To nie jest łatwe zadanie i też jako PSL podejmujemy się rzeczy bardzo trudnej. Czekanie i nicnierobienie nie rozwiązuje problemu. Idziemy na ścianę, bo jeśli nic nie zrobimy w sprawie szpitali, w 2028 roku - według ekspertów - w NFZ zabraknie nie 24 mld zł, a 78 - mówił Marek Sawicki.

Sawicki: Żadnego rządu Polacy nie oceniają pozytywnie

Według nowego sondażu IBRiS dla Polsat News rząd Donalda Tuska pozytywnie ocenia 41,1 proc. pytanych Polaków, podczas gdy ponad połowa (52,6 proc.) ma o nim negatywne zdanie - w tym wyborcy PSL-u i Polski 2050. Co na to Marek Sawicki?

Żadnego rządu Polacy nigdy nie oceniają pozytywnie, przynajmniej po dwóch latach rządzenia - komentował poseł PSL. Od każdego rządu Polacy więcej oczekują, niż rząd robi, to jest rzecz normalna, więc mnie ten sondaż nie dziwi - wskazywał.

Mówił jednak, że - jego zdaniem - ze strony rządu wychodzi za mało inicjatyw legislacyjnych. Najpierw czekano na zmianę prezydenta - a gdy tak się stało, rząd wyhamował. Kluby poselskie muszą więc przejąć inicjatywę, innego wyjścia nie ma. Trzeba pokazać, że ma się receptę na rozwiązanie ważnych problemów.

Sawicki o Hennig-Klosce: Zasady zostały przekroczone

Sawicki potwierdził również, że poważnie zagrożone jest stanowisko ministry środowiska i klimatu Pauliny Hennig-Kloski, choć ona sama uważa, że "pan premier dalej chce, by pełniła swoją funkcję"

Toczą się dyskusje na jej temat - potwierdził Sawicki. Uważam, że jest ona poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra. Może mieć poparcie Donalda Tuska, ale to, co wyczynia się w obszarze lasów, łowiectwa, nieskuteczności w kwestii obszarów chronionych. To wszystko jest rolą pani Hennig-Kloski. Kropką nad i było sterowanie odwołaniem prezesa Banku Ochrony Środowiska, który na radzie chciał przedstawić nadużycia swoich współpracowników zarządu i w związku z tym został odwołany - mówił Sawicki.

Jak powiedział, Hennig-Kloska ma czas, by naprawić swoje błędy i odwołać tych, których zarzuty dotyczą. Jeśli tego nie zrobi, mojego głosu nie ma - powiedział wprost poseł PSL.

Są pewne zasady, których pani minister nie powinna przekraczać i żaden minister. (Tutaj) Zasady zostały przekroczone - wskazał.

Sawicki o Berkowiczu: Nie ma o kim rozmawiać

Tomasz Terlikowski zapytał Marka Sawickiego również o Konrada Berkowicza i jego wtorkowy "performance" w Sejmie, podczas którego z mównicy prezentował izraelską flagę ze swastyką.

Nie ma o kim rozmawiać - komentował poseł PSL. To jest obrzydliwe, ohydne, niezależnie od tego, jak oceniamy dzisiaj państwo Izrael i samego Netanjahu. To temat na osobną dyskusję. Łączenie flagi izraelskiej ze swastyką w dniu Marszu Żywych - jest to po prostu skandal - stwierdził Marek Sawicki.

Nie wiem, jak do tego odniesie się marszałek i prokuratura. Ale brak reakcji marszałka Czarzastego w trakcie tego incydentu też mnie zastanawia. Powinien natychmiast wykluczyć go z obrad. (...) Myślę, że zabrakło mu refleksu - ocenił.

Sawicki: PSL będzie szedł do wyborów na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego

Czy premier Donald Tusk zaproponował Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Nowej Lewicy start ze wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?

Nie znam kulisów rozmowy prezesa Kosiniaka-Kamysza, ale przekaz, jaki płynie z kongresu PSL, ostatniej rady naczelnej, ale także wczorajszego posiedzenia klubu jest dość oczywisty i jednoznaczny: PSL będzie szedł do wyborów na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówił Sawicki.

Pytany, czy klub wystartuje samodzielnie, stwierdził, że "ma sporo partnerów". Mamy porozumienie od roku z Federacją Przedsiębiorców Polskich. (...) Jesteśmy także w trakcie rozmów z Rzemiosłem. Polityczne koalicje nie są konieczne. Jak będzie sprzyjająca sytuacja, nie wykluczone, że takie się pojawią - dodał, wskazując, że "PSL zawsze był w Sejmie".

Nie dopuszcza jednak wspólnej listy z nową partią Mateusza Morawieckiego. Nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki założy partię, natomiast że postraszy trochę Kaczyńskiego? To już się dzieje. To jest gra polityczna i pozycjonowanie się na liście PiS-u. Mateusz Morawiecki walczy o więcej niż tylko miejsca na liście - ocenił Sawicki, sugerując, że chodzi o stanowisko prezesa PiS-u po Jarosławie Kaczyńskim.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Opracowanie: