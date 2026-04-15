Marek Sawicki w Porannej rozmowie w RMF FM mówił wprost, że Paulina Hennig-Kloska może wkrótce stracić stanowisko ministry środowiska i klimatu. "Toczą się dyskusje na jej temat. Uważam, że jest poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra. (...) Zasady zostały przekroczone" - powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Marek Sawicki został zapytany na początku Porannej rozmowy w RMF FM, jak ocenia pracę obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja jej nie znam. Trudno ją ocenić, natomiast widać wyraźnie, że ani za poprzedniej minister zdrowia, ani za obecnej, z resortu nie wyszły żadne istotne projekty zmian - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Marek Sawicki podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM, że ministra Izabela Leszczyna "dała zielone światło dla łączenia szpitali, jednak jej następczyni nie wydała rozporządzenia, które tworzyłoby fundusz restrukturyzacyjny". Bez zachęty finansowej współpracy między szpitalami nie będzie - komentował polityk PSL.

Pytany wprost, czy zgadza się z krytyką prawicy dotyczącą obecnej ministry zdrowia i tego, że jest ona "niewidoczna", przypomniał, że PiS już rządził i nie udało mu się naprawić służby zdrowia.

To nie jest łatwe zadanie i też jako PSL podejmujemy się rzeczy bardzo trudnej. Czekanie i nicnierobienie nie rozwiązuje problemu. Idziemy na ścianę, bo jeśli nic nie zrobimy w sprawie szpitali, w 2028 roku - według ekspertów - w NFZ zabraknie nie 24 mld zł, a 78 - mówił Marek Sawicki.