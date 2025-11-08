Gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 m - takich warunków powinni się spodziewać mieszkańcy sześciu województw w nocy z sobotę na niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą obszar województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane jest pojawienie się na tych terenach gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywać od godz. 20:00 w sobotę do godz. 9:00 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 70 proc.

Rozkład ostrzeżeń IMGW

Wcześniej synoptyk IMGW Michał Kowalczuk informował, że w najbliższą noc i w niedzielę rano znów mogą pojawić się zamglenia i mgły. W nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju ponownie prognozowane są silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do około 100 m. Na południu Polski pojawią się także słabe opady deszczu. W niedzielę rano te opady będą przesuwać się w kierunku Mazowsza oraz wschodniej Polski - mówił.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.