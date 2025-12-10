Ferie zimowe 2026 odbędą się w trzech turach - od 19 stycznia do 1 marca - podzielonych na różne województwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody. Wszystko wskazuje na to, że w ferie możemy liczyć na zimową aurę z intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem, zwłaszcza na Podlasiu, Mazurach i terenach podgórskich. Pokrywa śnieżna na południu i wschodzie kraju może przekroczyć 50 cm. Ferie zimowe zapowiadają się zatem świetnie dla miłośników zimowych sportów. Szczegóły poniżej.

Pogoda - ferie zimowe 2026. Jest długoterminowa prognoza / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Mimo że przed uczniami, nauczycielami i rodzicami jeszcze przerwa świąteczna, trwająca od 22 do 31 grudnia, wiele osób czeka już na ferie zimowe 2026. Szczególnie dotyczy to miłośników zimowych sportów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody - aż do marca 2026 roku.

Ferie zimowe 2026. Kiedy odpoczną mieszkańcy poszczególnych województw?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026 przypadają następująco:

19 stycznia - 1 lutego 2026 - województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

- województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 2 lutego - 15 lutego 2026 - województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

- województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie, 16 lutego - 1 marca 2026 - województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Prognoza pogody na ferie 2026 - czy będzie śnieg?

Według aktualnych map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) i prognoz synoptyków, tegoroczna zima ma szansę zaskoczyć prawdziwie zimową aurą. W styczniu i lutym można spodziewać się zarówno intensywnych opadów śniegu, jak i silnego mrozu. Choć mapy IMGW wskazują, że średnia temperatura ma być w normie w porównaniu do minionych lat, niektóre przewidywania wskazują, że na przełomie stycznia i lutego termometry mogą pokazać nawet do -20 st. C w nocy, zwłaszcza na Podlasiu, Mazurach i w rejonach podgórskich.

Wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się pokrywy śnieżnej dotyczy przede wszystkim południowych i wschodnich regionów Polski, gdzie temperatury mają być najniższe. Fani białego szaleństwa mogą już się cieszyć - w Tatrach czy Beskidach warunki do uprawiania sportów zimowych zapowiadają się wyjątkowo korzystnie. Grubość pokrywy śnieżnej może przekroczyć nawet 50 cm. Marzec natomiast ma przynieść więcej opadów, ale już nie śniegu, a deszczu.

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe