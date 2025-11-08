Pierwsze bożonarodzeniowe ozdoby i sztuczne choinki pojawiły się na Trakcie Królewskim w Warszawie. Na razie są tam gromadzone, a później, w drugiej połowie listopada, będą montowane jako tradycyjna, świąteczna iluminacja.

Choinki zwracają uwagę. Chociaż to dziwne, chyba trochę za wcześnie? Ale może to dlatego, że Halloween już za nami i teraz można już iść w stronę tych ozdób? Te choinki wyglądają trochę jak deski surfingowe, ułożone jedna obok drugiej, do wypożyczenia. Są srebrne bombki, jest Mikołaj, którego dopiero przed chwilą zauważyłam, ciekawe, co się dalej wydarzy - zastanawiają się mieszkańcy stolicy w rozmowie z reporterem RMF FM.

Świąteczne ozdoby można zobaczyć na Krakowskim Przedmieściu obok skrzyżowania z ulicą Karową, w pobliżu placu Piłsudskiego.

Przy użyciu łańcuchów, ozdób i lampek przyozdobione zostaną nie tylko ulice Świętokrzyska i Chmielna, ale także część Starego i Nowego Miasta - ul. Piwna, Świętojańska, Podwale, Piekarska, Zapiecek, Freta, Barbakan.

Dodatkowo postawione zostaną ozdoby wolnostojące - np. na pl. Pięciu Rogów - iluminacje w kształcie reliktów, m.in. zapomnianych saturatorów, czy wag sklepowych. Dla najmłodszych zaplanowano też podświetlane retro karuzele i zabawki z lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

27-metrowa multimedialna choinka, która powstanie z energooszczędnych i nowoczesnych materiałów, tradycyjnie stanie na placu Zamkowym. Będą również świecące pojazdy - syrenka i motorower ryś.

Wyjątkowo iluminację urozmaica w tym roku część dekoracji z planu filmowego "Lalki". Do wersji kinowej kręconej na Krakowskim Przedmieściu zbudowano sklep Wokulskiego, z powodu dużego zainteresowania publiczności pawilon sklepowy można nadal oglądać, a jego wystawy w oknach pozostaną do połowy lutego.

Dlaczego już teraz?

Zwyczajowo, iluminacja wystartuje na początku grudnia - a dokładnie w środę, 3 grudnia. Aktualnie wykonawca zwozi wszystkie ozdoby i montuje je w terenie - przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Warszawy Jakub Dybalski.

Dodał, że montaż rozpoczyna się już w listopadzie z kilku powodów: wiele z ozdób montowanych jest z wysięgników, a wykonawca stara się przeprowadzać prace w takich porach, aby nie utrudniać ruchu. Poza tym ozdoby ciągną się Traktem Królewskim i pobliskimi ulicami dosłownie kilometrami, więc ich sprawna instalacja wymaga czasu i precyzji - przekazał.

Jarmark Bożonarodzeniowy pod Pałacem Kultury

Świątecznych atrakcji w stolicy będzie więcej. W sezonie zimowym 2025/2026 na Placu Defilad, tuż pod Pałacem Kultury i Nauki, odbędzie się pierwsza edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 28 listopada 2025 roku do 1 stycznia 2026 roku.

Na odwiedzających czekać będzie m.in. największy w Polsce diabelski młyn o wysokości 55 metrów, karuzela wenecka, Domek Świętego Mikołaja oraz imponująca, 14-metrowa choinko-karuzela. Swoje stoiska przygotują wystawcy z różnych regionów kraju, oferując rękodzieło, regionalne przysmaki, ciepłe dania, słodkości i rozgrzewające napoje. Organizatorzy przewidzieli także scenę z koncertami, warsztatami i akcjami charytatywnymi.