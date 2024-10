Nawet do 100 kilometrów na godzinę - taką prędkość może osiągnąć wiatr na północnych krańcach Polski. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem.

Będzie wiało

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w północnej Polsce. Jak prognozują, silny wiatr o średniej prędkości do 40-50 km/h, w porywach do 100 km/h będzie wiał z zachodu i północnego zachodu.