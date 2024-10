Będzie mgliście. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Jak poinformował IMGW, miejscami widzialność będzie nawet poniżej 300 m.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

We wtorek rano, głównie na północy i wschodzie Polski, mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m.



Jak prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak, we wtorek zachmurzenie w całym kraju będzie duże z większymi przejaśnieniami. Rano, głównie na północy i wschodzie, mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Jak powstaje mgła / Małgorzata Latos , Mateusz Krymski / PAP

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy do 17 st. C na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni.

Można spodziewać się deszczu.



W nocy z wtorku na środę przeważać będzie zachmurzenie duże i miejscami praktycznie w całym kraju słabe opady deszczu. Bez opadów jedynie na krańcach południowych.

Temperatura minimalna od 6 st. C miejscami na wschodzie kraju do 11 st. C w centrum i na zachodzie oraz 12 st. C nad morzem. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie 4-5 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Na Wybrzeżu w porywach do 55 km/h. W rejonach podgórskich mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200-300 m.