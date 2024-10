Czeka nas całkowita zmiana pogody. Jak informuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ciepła jesienna aura utrzyma się tylko do 27 października. Dane IMGW nie są optymistyczne. Jaka będzie pogoda 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych? Sprawdź.

Czy to koniec polskiej złotej jesieni i czy listopad przywita nas ochłodzeniem?



Przynajmniej do przyszłej niedzieli, 27 października, widzimy na horyzoncie obecność ciepłego powietrza, co gwarantowałoby nam te nieco wyższe temperatury. Trzeba wziąć jednak pod uwagę to, że te jesienne wyże lubią się zachmurzyć - zapowiedziała Anna Gryczman, synoptyk IMGW.

Według najnowszych prognoz IMGW, w pierwszych dniach listopada cała centralna i południowa Polska powinna przygotować się na chłód i deszcz.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że maksymalna temperatura w pierwszy listopadowy weekend wyniesie 10 stopni Celsjusza. Minimalne wartości nie przekroczą z kolei 6 stopni. Niższa temperatura będzie odczuwalna szczególnie rano i wieczorem.



We Wszystkich Świętych najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju. Najchłodniej z kolei na Warmii i Maurach oraz Podlasiu. Na wybrzeżu i Podhalu mogą wystąpić przymrozki.

W przeważającej części kraju będzie padać deszcz. Szczególnie na opady i silny wiatr będą narzekać mieszkańcy województwa lubelskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Parasole przydadzą się również na Podkarpaciu i Śląsku.