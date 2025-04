Z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku w końcu płyną dobre informacje dla mieszkańców tej miejscowości. Woda z wodociągu publicznego w Otwocku została uznana za bezpieczną do spożycia przez ludzi.

Z powodu awarii mieszkańcy Otwocka musieli korzystać z wody butelkowanej / Michał Radkowski / RMF FM

Bezpieczeństwo wody potwierdzone

Po serii badań próbek wody, przeprowadzonych 14 kwietnia 2025 roku, stwierdzono, że woda spełnia wszystkie normy i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Sanepid podkreślił, że woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do spożycia przez ludzi.

Koniec ograniczeń w korzystaniu z wody

To dobra wiadomość dla mieszkańców Otwocka, którzy od początku kwietnia borykali się z problemem wynikającymi z zanieczyszczonej wody. Awaria magistrali zasilającej stację uzdatniania wody, o której Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało 2 kwietnia, spowodowała, że woda w Otwocku i Karczewie została uznana za niezdatną do spożycia i celów sanitarno-bytowych.

Śledztwo w sprawie awarii

W związku z awarią, która wywołała kryzys wodny w Otwocku, prokuratura wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.

Dzięki potwierdzeniu bezpieczeństwa wody, mieszkańcy Otwocka mogą odetchnąć z ulgą i wrócić do normalnego korzystania z wody w swoich domach.

7 kwietnia prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że woda w wodociągu jest zdatna do spożycia warunkowo. Zaapelował wtedy, by ograniczyć do minimum korzystanie z urządzeń takich jak pralka czy zmywarka.