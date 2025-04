Prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował w poniedziałek wieczorem, że są wstępne wyniki badania wody. Jest ona zdatna do spożycia warunkowo. Beczkowozy nadal zostaną na ulicach Otwocka i Karczewa (woj. mazowieckie).

Mieszkańcy Otwocka w kolejce po butelkowaną wodę. / Adam Burakowski/East News / East News

"Woda w kranie nadaje się już do picia i kąpieli. Dziś przed godziną 18:00 PSSE Otwock (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - red.) wydała komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, która jest dostarczana siecią wodociągową do mieszkańców Otwocka i Karczewa. Jest to decyzja warunkowa, gdyż są jeszcze przekroczenia m.in. norm żelaza i manganu" - napisał prezydent Otwocka Jarosław Margielski na Facebooku.

"Parametry bakterii z grupy coli oraz enterokoki nie występują w badanej wodzie i w kolejnych godzinach ich liczba nie wzrośnie. Potwierdzają to także badania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Dlatego można było przyspieszyć komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia" - dodał prezydent.

"Sytuacja jest już na tyle dobra, że nie czekając do jutra na pełne badania, PSSE mógł podjąć decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia już dziś" - podsumował Margielski.

Prezydent dodał, że beczkowozy nadal zostaną na ulicach Otwocka i Karczewa. Dostępna też będzie woda butelkowana.

Zaapelował również o ograniczenie korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego, by zmniejszyć pobór wody.

"Występujące w jednym czasie pobory wody przez mieszkańców, będą skutkować spadkami ciśnienia, chwilową zmianą zabarwienia oraz czasowym brakiem wody na wyższych kondygnacjach budynków oraz odległych częściach Miast Otwocka i Karczewa" - napisał Jarosław Margielski.

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w ubiegłą środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.