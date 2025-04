Dopiero we wtorek będą znane wyniki badań wody prowadzone przez sanepid. Wówczas zapadnie decyzja o ewentualnej przydatności wody zarówno do celów sanitarnych, jak i do spożycia - poinformował w sobotę prezydent Otwocka Jarosław Margielski. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych, poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Otwocka odbierają butelkowaną wodę / Rafał Guz / PAP Prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował w sobotę na konferencji prasowej, że dopiero we wtorek będą znane wyniki badań wody prowadzone przez sanepid i wówczas zapadnie decyzja o ewentualnej przydatności tej wody zarówno do celów sanitarnych, jak i do spożycia. Trwają pobory prób przez pracowników Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wyniki tych prób poznamy za 72 godziny. Decyzja ta została podjęta w celu skrócenia (...) sytuacji kryzysowej, którą mamy na terenie miasta - powiedział Margielski. Te próby, które obecnie są pobierane, wyniki ich poznamy we wtorek, w godzinach późnowieczornych. Jeżeli okażą się korzystne, wtedy będziemy mogli dać komunikat o przydatności tej wody zarówno do celów sanitarnych, jak i do spożycia - dodał.

Mieszkańcy muszą więc wciąż korzystać z punktów poboru wody do picia albo z beczkowozów. Oczyszczalnia ścieków w podwarszawskim Otwocku, gdzie doszło do awarii wodociągu / Rafał Guz / PAP Awaria magistrali przyczyną całego zamieszania O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych, poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przekazał na konferencji prasowej, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę - mówił. To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - ocenił. W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.