Szpitale w Polsce będą przeprowadzać crash testy, które sprawdzą, czy wszystkie placówki mają właściwie zabezpieczone systemy informatyczne. To reakcja Ministerstwa Zdrowia na sobotni cyberatak w szpitalu MSWiA w Krakowie.

Izabela Leszczyna / Piotr Nowak / PAP

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje pismo, które trafi do wszystkich szpitali. Później placówki będą testować skuteczność zabezpieczeń swoich systemów informatycznych - zapowiada szefowa resortu Izabela Leszczyna.

Zwrócimy się do wszystkich szpitali o przeprowadzenie crash testów i raportowanie do nas, na ile to niebezpieczeństwo może być zagrożone - powiedziała RMF FM minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zapowiedziała, że do ośrodków potrzebujących pomocy będą kierowane pieniądze z KPO.

Analizę będzie prowadzić przede wszystkim Centrum e-Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że szpitale muszą inwestować w bezpieczeństwo systemów, bo takich prób, jak sobotni cyberatak w szpitalu MSWiA w Krakowie, z pewnością będzie więcej.

Do cyberataku na krakowski szpital MSWiA doszło w sobotę. Informację przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Hakerzy unieruchomili system elektronicznej dokumentacji medycznej, który umożliwia przyjęcie pacjenta do szpitala.

Nie jest jeszcze jasne, czy ze szpitalnego systemu wyciekły dane pacjentów.

Dyrektor szpitala informował, że istniało "pewne ograniczenie w działaniu diagnostyki laboratoryjnej", za to nie było żadnego zagrożenia dla życia oraz zdrowia pacjentów.