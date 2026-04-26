​Popularne preparaty przeciwko pchłom, stosowane powszechnie u psów, mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje dla środowiska, niż dotychczas sądzono. Najnowsze badania wykazały, że substancje chemiczne zawarte w kroplach typu spot-on mogą zanieczyszczać wody nawet przez kilka tygodni po aplikacji, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

/ Shutterstock

Krople na pchły mogą zanieczyszczać wody przez wiele tygodni po aplikacji na skórę psa.

Eksperci zalecają ograniczenie stosowania kropli i rozważenie alternatywnych metod zwalczania pasożytów.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Preparaty przeciwko pchłom w formie kropli typu spot-on od lat cieszą się ogromną popularnością wśród właścicieli psów i kotów. Ich aplikacja jest szybka i wygodna - wystarczy nałożyć kilka kropel na skórę zwierzęcia, by zapewnić mu ochronę przed pasożytami przez kilka tygodni. Jednak niedawne doniesienia naukowe rzucają cień na ten sposób ochrony, wskazując na poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Naukowe odkrycie - pestycydy w rzekach

Przełomowe badania przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Sussex w Wielkiej Brytanii ujawniły, że substancje czynne obecne w popularnych kroplach na pchły, takie jak fipronil i imidaklopryd, mogą przedostawać się do środowiska wodnego w znacznych ilościach. Analizy próbek wody z brytyjskich rzek wykazały "zadziwiająco wysokie poziomy" tych pestycydów.

Źródłem zanieczyszczenia okazały się psy, które po zastosowaniu preparatów miały kontakt z wodą - zarówno podczas kąpieli, jak i zabaw w zbiornikach wodnych.

Długotrwałe zagrożenie dla ekosystemów

Wyniki badań są niepokojące. Okazuje się, że psy wydalają do wody szkodliwe substancje nawet przez 28 dni po aplikacji kropli. To znacznie dłużej, niż dotychczas przypuszczano. Wysokie stężenia fipronilu i imidakloprydu mogą być niebezpieczne dla organizmów wodnych, takich jak ryby, skorupiaki czy owady, a także dla zwierząt żywiących się tymi organizmami. Zanieczyszczenie wód tymi pestycydami może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu całych ekosystemów wodnych.

Eksperci podkreślają, że właściciele psów nie muszą czekać na oficjalne zmiany w przepisach, by chronić środowisko. Już teraz warto ograniczyć stosowanie preparatów miejscowych typu spot-on wyłącznie do sytuacji, gdy jest to naprawdę konieczne. Zdecydowanie odradza się profilaktyczne używanie tych środków. Po aplikacji kropli należy unikać kontaktu psa z wodą przez co najmniej miesiąc, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia.

Alternatywy i dalsze badania

W świetle nowych odkryć coraz więcej mówi się o konieczności poszukiwania alternatywnych metod zwalczania pasożytów. Jedną z opcji są tabletki doustne, które mogą być mniej szkodliwe dla środowiska, choć ich wpływ również wymaga dalszych badań. Naukowcy apelują o rozwagę i odpowiedzialność w stosowaniu środków przeciwko pchłom, mając na uwadze nie tylko dobro zwierząt domowych, ale także ochronę przyrody.