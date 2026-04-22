Były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Bolesław P. usłyszał zarzut w związku ze śmiertelnym postrzeleniem 20-letniego Antoniego Browarczyka, jednej z pierwszych ofiar stanu wojennego. Śledczy ustalili, że 17 grudnia 1981 r. oddał co najmniej 45 strzałów w kierunku protestujących.

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Andrzej Pozorski przekazał, że prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie zdecydował o przedstawieniu zarzutów byłemu podporucznikowi Sił Zbrojnych PRL (obecnie kapitanowi) Bolesławowi P.

Jak ustalono, w 1981 r. w Gdańsku, podczas służby patrolowej przy budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Bolesław P. użył karabinka automatycznego AK, oddając co najmniej 45 strzałów w kierunku węzła komunikacyjnego "Hucisko", gdzie protestowali przeciwnicy wprowadzenia stanu wojennego. W ten sposób naraził wiele osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W wyniku strzałów do protestujących zmarł 20-letni Antoni Browarczyk. Trzy inne osoby zostały ciężko ranne.

Śledczy IPN ustalili tożsamość sześciu byłych funkcjonariuszy MO, którzy tego dnia strzelali do protestujących. Pięciu z nich zmarło w latach 2011-2019, dlatego zarzuty można było przedstawić jedynie Bolesławowi P. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Antoniego Browarczyka IPN podjął w październiku 2025 r. w ramach projektu "Archiwum Zbrodni".

Antoni Browarczyk (ur. 21 października 1961 r. w Gdańsku) był jedną z pierwszych i najmłodszych ofiar stanu wojennego w Polsce. Jak przypomina IPN, aktywnie włączył się w działalność przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego już 13 grudnia 1981 r. 16 grudnia uczestniczył w walkach ulicznych w Gdańsku.