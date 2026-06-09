NASA ogłosiła we wtorek, że w składzie załogi misji Artemis III, która przetestuje dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem, znajdzie się trzech Amerykanów i jeden Włoch. Będzie on pierwszym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczącym w misji Artemis.
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Jak poinformowała amerykańska agencja kosmiczna podczas konferencji prasowej, załogę Artemis III stanowić będą dowódca Randy Bresnik z NASA, Luca Parmitano z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jako pilot oraz astronauci NASA Andre Douglas i Frank Rubio jako specjaliści misji. Dla Douglasa będzie to pierwszy lot kosmiczny w karierze. Rezerwowym astronautą lotu został Bob Hines, również z NASA.