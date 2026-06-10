Nowa szczepionka może uratować koale przed śmiertelną chorobą wywoływaną przez chlamydie, która odpowiada za nawet połowę zgonów tych torbaczy żyjących w naturze. Dotychczas walka z infekcją była skomplikowana - antybiotyki choć łagodziły objawy, poważnie szkodziły układowi trawiennemu zwierząt. Preparat zatwierdzony przez australijskiego regulatora, daje nadzieję na odwrócenie losów tego zagrożonego gatunku.

Nowa szczepionka może uratować koale przed chlamydią (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Choroba wywoływana przez chlamydie to jedna z głównych przyczyn śmierci dzikich koali.

Szczepionka na tę chorobę po 10 latach badań została zatwierdzona.

Preparat daje szansę na odwrócenie losów populacji.

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Na koale czyha wiele zagrożeń

Koale, jedne z najbardziej rozpoznawalnych torbaczy na świecie, będące pod całkowitą ochroną, są narażone na wyginięcie. Obok degradacji siedlisk, ataków psów czy potrąceń przez samochody, śmiertelna choroba wywoływana przez chlamydie stanowi jedno z największych zagrożeń dla przetrwania tych zwierząt.

Skala problemu jest zatrważająca - w wielu populacjach zainfekowanych jest około 50 procent osobników, a w grupach najbardziej dotkniętych chorobą wskaźnik ten sięga nawet 70 procent - podkreślił "National Geographic".

Choroba ta może prowadzić do zapalenia pęcherza, bezpłodności, ślepoty, a nawet śmierci głodowej. Jak podkreślił portal, szacuje się, że choroba wywoływana przez chlamydie odpowiada za blisko połowę zgonów koali żyjących na wolności.

Drogi zarażenia są różnorodne - przenosi się przez m.in. wydzieliny ciała i kopulację. Bakterie przekazywane są także przez zarażoną matkę w trakcie porodu.

Przez długi czas walka z tą chorobą była skomplikowana. Standardowe antybiotyki, choć łagodzą objawy, nie dają ochrony przed ponownym zarażeniem. Co więcej, ich stosowanie wiąże się z ogromnym ryzykiem - leki te mogą w sposób śmiertelny zaburzać procesy trawienne koali.

Przełom w ratowaniu koali. Nowa szczepionka zatwierdzona

Nadzieja nadeszła po dekadzie intensywnych prac badawczych. Zespół kierowany przez mikrobiologa Petera Timmsa z Uniwersytetu Sunshine Coast w Australii opracował szczepionkę, która właśnie została oficjalnie zatwierdzona przez australijski organ regulacyjny ds. medycyny weterynaryjnej.

Wyniki badań są niezwykle obiecujące. Preparat znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo infekcji oraz wystapienia objawów. W rezultacie zapobiega śmierci u niemal dwóch trzecich zaszczepionych osobników.

Peter Timms podkreśla, że wdrożenie szczepionki w najbliższych latach będzie "jedyną rzeczą, która może odwrócić losy populacji". Dzięki pracy naukowców, przyszłość tych wyjątkowych torbaczy rysuje się w znacznie jaśniejszych barwach. Sprawę opisał portal magazynu "National Geographic".