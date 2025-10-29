Po raz pierwszy naukowcy zarejestrowali szczury aktywnie polujące na nietoperze - zarówno w locie, jak i podczas odpoczynku. Odkrycie to pokazuje, że szczury mogą siać spustoszenie w miejskich populacjach nietoperzy, co może mieć poważne konsekwencje dla tych latających ssaków.

/ Shutterstock

Po raz pierwszy zarejestrowano szczury polujące na nietoperze w miejskich miejscach ich hibernacji.

Szczury atakowały nietoperze zarówno w locie, jak i na ziemi.

Nawet niewielka kolonia szczurów może zagrażać lokalnym populacjom nietoperzy.

Naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali i udokumentowali przypadki, w których szczury wędrowne polują na nietoperze. Nagrania z kamer termowizyjnych i na podczerwień, zainstalowanych przy miejskich miejscach hibernacji nietoperzy w północnych Niemczech, pokazują, jak gryzonie chwytają nietoperze w locie oraz atakują je na ziemi.

Badania prowadzono w latach 2020-2024 w Segeberg i Lüneburg-Kalkberg, gdzie monitoring objął okresy największej aktywności nietoperzy. W ciągu pięciu tygodni w Segebergu zarejestrowano 13 udanych polowań oraz znaleziono skrytkę z 52 martwymi nietoperzami. Podobne ślady odkryto także w drugim badanym miejscu.

Wideo youtube

Nowe zagrożenie dla nietoperzy

Choć liczba zabitych nietoperzy może wydawać się niewielka, naukowcy ostrzegają, że nawet mała kolonia szczurów jest w stanie zabić do 7 proc. populacji nietoperzy w jednym miejscu podczas jednej zimy. Szczury atakują w najwrażliwszych momentach życia nietoperzy - podczas rojenia i hibernacji - co może zagrażać długoterminowemu przetrwaniu tych ssaków w miastach.

Badacze podkreślają, że miejskie środowiska, podobnie jak wyspy, sprzyjają koncentracji dzikiej przyrody na niewielkich obszarach, co daje inwazyjnym gryzoniom łatwy dostęp do ofiar.

Znaczenie ochrony nietoperzy

Nietoperze odgrywają kluczową rolę w ekosystemach - pomagają kontrolować populacje owadów, zapylają rośliny i rozsiewają nasiona. Ich ochrona jest istotna nie tylko dla przyrody, ale także dla zdrowia ludzi.

Naukowcy apelują o wdrażanie strategii zarządzania inwazyjnymi gryzoniami w miejscach hibernacji nietoperzy. Takie działania mogą pomóc w zachowaniu bioróżnorodności i ograniczeniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego w ramach podejścia One Health, które łączy zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska.