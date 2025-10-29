W 2026 roku polski system emerytalny czekają istotne zmiany. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił szczegółowy plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada nie tylko wzrost liczby emerytów i rencistów, ale także znaczący wzrost przeciętnych świadczeń. Prognozy są jednoznaczne – w przyszłym roku wydatki na emerytury i renty przekroczą historyczny poziom pół biliona złotych.

ZUS przedstawił plan finansowy na 2026 rok (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Więcej emerytów i rencistów

Według najnowszych danych, w 2026 roku liczba osób pobierających emerytury i renty zwiększy się aż o 123 tysiące w porównaniu z rokiem poprzednim. To efekt zarówno starzenia się społeczeństwa, jak i stabilnej sytuacji na rynku pracy, która umożliwia systematyczne odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. W 2026 roku przeciętne miesięczne świadczenie emerytalne wzrośnie do blisko 4320 złotych.

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2026 rok przewiduje wydatki przekraczające 500 miliardów złotych. Aż 89 procent tej kwoty, czyli około 444 miliardów złotych, zostanie przeznaczone na wypłatę emerytur i rent. Pozostała część środków, ponad 45 miliardów złotych, zostanie rozdysponowana na inne świadczenia, takie jak zasiłki chorobowe (22,1 mld zł), zasiłki macierzyńskie (11,3 mld zł) czy działania prewencyjne związane z rentami i wypadkami (ponad 600 mln zł).

W 2026 roku przychody FUS mają wynieść niemal 509 miliardów złotych. Zdecydowana większość, bo aż 80 procent tej kwoty, pochodzić będzie ze składek na ubezpieczenia społeczne, odprowadzanych przez pracujących Polaków i ich pracodawców. Pozostałe źródła finansowania to dotacja z budżetu państwa, która wyniesie 90,8 miliarda złotych, oraz wpłaty z Otwartych Funduszy Emerytalnych w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, szacowane na 11,7 miliarda złotych.

Nowe zadania i dodatkowe wsparcie dla świadczeniobiorców

Plan finansowy na 2026 rok przewiduje również realizację nowych zadań. Jednym z nich jest podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 złotych, co ma stanowić realne wsparcie dla rodzin w trudnych chwilach po stracie bliskich.

Ponadto zaplanowano przeliczenie świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, co ma na celu wyrównanie ewentualnych różnic wynikających z wcześniejszych zasad naliczania emerytur.