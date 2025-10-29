​Poranna kawa to dla wielu nieodłączny element dnia. Jednak nie każdy wie, że ten popularny napój może wchodzić w niebezpieczne interakcje z niektórymi lekami, obniżając ich skuteczność lub zwiększając ryzyko działań niepożądanych. Sprawdź, które leki szczególnie źle współgrają z kofeiną i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Kofeina może nasilać działania niepożądane niektórych leków lub zmniejszać ich skuteczność.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki na tarczycę, przeziębienie, depresję, serce oraz środki przeciwbólowe.

Zaleca się zachowanie odstępu czasowego między przyjęciem leku a wypiciem kawy.

Kawa to nie tylko źródło energii, ale również silny związek chemiczny, który może wpływać na działanie wielu popularnych leków. Jak przypomina portal independent.co.uk, kofeina, główny składnik kawy, może zaburzać wchłanianie leków, nasilać ich skutki uboczne lub zmieniać ich skuteczność. Które leki szczególnie źle znoszą towarzystwo kawy?

Leki na przeziębienie i grypę

Wiele preparatów na przeziębienie i grypę zawiera substancje pobudzające, takie jak pseudoefedryna. Połączenie ich z kawą może prowadzić do nadmiernego pobudzenia, potencjalnie powodując drżenie rąk, niepokój, ból głowy czy bezsenność.

Dodatkowo, niektóre badania wskazują, że kofeina może podnosić poziom cukru we krwi i temperaturę ciała, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą.

Pobudzające działanie zawartej w kawie kofeiny może również stwarzać problemy dla osób przyjmujących leki na ADHD i astmę. Połączenie tych medykamentów z kawą może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak przyspieszone bicie serca i zaburzenia snu.

Leki na tarczycę

Lewotyroksyna, lek stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy, jest bardzo wrażliwa na kawę. Wypicie filiżanki zbyt wcześnie po zażyciu leku może zmniejszyć jego wchłanianie nawet o 50 proc., co prowadzi do nawrotu objawów choroby.

Kawa przyspiesza perystaltykę jelit, co skraca czas wchłaniania się leku. Może też wiązać się z nim w żołądku i również powodować problemy z wchłanianiem. Spadek biodostępności leku sprawia, że jego mniejsze ilości dostają się do krwiobiegu. To może spowodować nawrót objawów niedoczynności tarczycy, nawet jeśli lek jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Uważać należy także na leki na osteoporozę z grupy bisfosfonianów - najlepiej przyjmować je na pusty żołądek i odczekać co najmniej 30 minut przed sięgnięciem po kawę.

Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne

Kofeina może zaburzać wchłanianie niektórych leków przeciwdepresyjnych, takich jak środki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Może również wpływać na starsze medykamenty z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) oraz leków przeciwpsychotycznych.

Kofeina może wiązać się z tymi środkami w żołądku i ograniczać ich działanie. W efekcie może dojść do nasilenia skutków ubocznych lub zmniejszenia skuteczności terapii.

Środki przeciwbólowe

Niektóre leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, zwłaszcza te z dodatkiem kofeiny, mogą w połączeniu z filiżanką kawy także powodować problemy. Kawa, poprzez szybsze opróżnienie żołądka powoduje szybsze wchłanianie się leków, ale także zwiększy ryzyko podrażnienia żołądka lub krwawień.

Choć poważne przypadki są rzadkie, warto zachować ostrożność i nie łączyć kilku źródeł kofeiny jednocześnie.

Leki na serce

Kofeina może podnosić ciśnienie krwi i przyspieszać tętno, co może zakłócać działanie leków na nadciśnienie lub arytmię. Osoby z chorobami serca powinny monitorować swoje samopoczucie po kawie i w razie potrzeby ograniczyć jej spożycie lub wybrać wersję bezkofeinową.

Kawa to ulubiony napój wielu osób, ale w połączeniu z niektórymi lekami może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Warto znać potencjalne interakcje i zachować ostrożność, by cieszyć się zarówno skutecznością leczenia, jak i smakiem porannej kawy. Eksperci zalecają zapytać lekarza lub farmaceutę w przypadku wątpliwości, czy przyjmowany lek dobrze współgra z kawą.