Obraz "Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego - na polecenie prokuratury - został zabezpieczony i musi opuścić dziś siedzibę domu aukcyjnego DESA Unicum. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, dzieło trafi do Muzeum Narodowego w Warszawie.

"Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego / DESA Unicum / Materiały prasowe

Ministerstwo kultury twierdzi, że obraz mógł zostać nielegalnie wywieziony z Polski w latach 50. ubiegłego wieku. DESA Unicum przekonuje, że ma papiery, że przez dekady obraz pozostawał w rodzinnej kolekcji polsko-niemieckiej.

Do czasu wyjaśnienia sporu obraz, zgodnie z prawem, musi trafić do wyspecjalizowanej placówki, która go przechowa i o niego zadba. Dziś ma zostać przewieziony do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Obraz Malczewskiego 8 grudnia miał pobić rekord sprzedaży. Jak szacowano, na aukcji mógł zostać sprzedany nawet za 22 miliony złotych. Do aukcji może w ogóle jednak nie dojść.

Ostatnio "Rzeczywistość" pokazano publicznie w 1926 r.

"Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego powstała w 1908 roku. To olej na płótnie.

Ostatnio obraz pokazywany był publicznie na wystawie jubileuszowej Jacka Malczewskiego w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie w czerwcu 1926 roku. Potem - jak informowała DESA Unicum - dzieło pozostawało ukryte w polsko-niemieckiej kolekcji rodzinnej. Zostało odnalezione na przełomie 2021/22 r.

Akcja "Rzeczywistości" dzieje się szopce bożonarodzeniowej. "Malczewski wzorem XIX-wiecznych tekstów misteriów bożonarodzeniowych stworzył wręcz rodzaj wyreżyserowanego spektaklu jasełkowego, w który oprócz postaci biblijnych grają postaci z narodowej historii, jak również on sam" - przypominali w opisie organizatorzy aukcji.

Dziesięć namalowanych na płótnie postaci malarz ujął w bezruchu. W obydwu dłoniach swojego autoportretu Malczewski umieścił dwa atrybuty pracy malarza, czyli szpachlę i pędzel. Na lewej dłoni malarza widzimy pierścionek z zielonym oczkiem.

Anielica na obrazie ma rozkute kajdany. "To symbol wiary w przywrócenie Rzeczpospolitej niepodległego bytu" - podkreślała w opisie DESA Unicum. Twarze dziewczynek, które wyglądają jak anioły, mają rysy córki artysty Julii. Ubrane są w bluzki i sukienki z bufami, mają także pierzaste skrzydła.

Rysy Marii i Jezusa Malczewski zapożyczył z postaci swoich bliskich - żony Marii i syna Rafała. Artysta namalował na obrazie też postać nadwornego błazna Jagiellonów, czyli Stańczyka. Był dla niego archetypem artysty-prześmiewcy oraz zaangażowanego komentatora społecznego.