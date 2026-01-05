Znana na całym świecie aktorka, Evangeline Lilly, która podbiła serca widzów rolami w serialu „Zagubieni” oraz filmach Marvela, od wielu miesięcy zmaga się z poważnymi konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku. 46-letnia Kanadyjka opowiedziała o dramatycznych skutkach wstrząśnienia mózgu, które zmieniły jej codzienne życie.

Wiosną zeszłego roku świat obiegła niepokojąca wiadomość - Evangeline Lilly, gwiazda "Zagubionych" i odtwórczyni roli Osy w hitowych produkcjach Marvela, doznała poważnego urazu głowy. Aktorka odpoczywała na plaży, gdy nagle straciła przytomność. Upadek okazał się wyjątkowo pechowy - Lilly uderzyła głową o kamień, co spowodowało wstrząśnienie mózgu oraz liczne obrażenia twarzy.

W mediach społecznościowych Lilly podzieliła się zdjęciem swojej opuchniętej, zakrwawionej twarzy, ukazując skalę obrażeń.

Okazuje się jednak, że to, co najgorsze, miało dopiero nadejść.

Dramatyczna walka o zdrowie

Droga do szpitala również nie obyła się bez dramatycznych momentów - aktorka zemdlała po raz kolejny. Na miejscu natychmiast zajęły się nią pielęgniarki i lekarz, którzy rozpoczęli szeroką diagnostykę, chcąc ustalić przyczynę nagłych omdleń.

Zbadali moje serce. Silne jak wół. Sprawdzili poziom cukru we krwi. W normie. Przeanalizowali poziom żelaza. Wzorcowy. Od małego miewam omdlenia. Badano mnie pod kątem padaczki, a potem - hipoglikemii - relacjonowała 46-letnia zdobywczyni nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych.

Wydawać by się mogło, że po takim urazie wystarczy kilka tygodni odpoczynku, by wrócić do pełni sił. Nic bardziej mylnego. Lilly właśnie podzieliła się z fanami najnowszymi wynikami badań, które nie napawają optymizmem.

Evangeline Lilly wyznaje: Uszkodzenie mózgu

Nowy rok Evangeline Lilly rozpoczęła od szczerego wyznania na temat swojego stanu zdrowia.

Wielu z was pytało, jak się czuję. Pytaliście też o wyniki badań, które mi zrobiono. Oto one: wskutek przebytego urazu doznałam uszkodzenia mózgu. Prawie każdy obszar mojego mózgu funkcjonuje z obniżoną wydajnością - wyznała kanadyjska gwiazda.

Jak podkreśliła Lilly, skutki urazu są bardzo poważne i wpływają na niemal każdy aspekt jej codziennego życia. Problemy z koncentracją, pamięcią czy podejmowaniem decyzji to tylko niektóre z objawów, z którymi musi się mierzyć.

Aktorkę czeka teraz długa i żmudna rehabilitacja. Przede mną mnóstwo ciężkiej pracy. Nie czekam na to z niecierpliwością, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy ciężka praca to wszystko, co robię - przyznała gorzko Lilly. Gwiazda nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej ogromnym wyzwaniem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

Mimo trudnych doświadczeń aktorka stara się zachować pozytywne nastawienie. Jak sama podkreśla, kryzys zdrowotny wymusił na niej zwolnienie tempa i większą troskę o siebie.