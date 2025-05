Nie żyje Piotr Radecki, gitarzysta, który przez wiele lat współpracował między innymi z Marylą Rodowicz, zespołem Feel oraz projektem Kat & Roman Kostrzewski. Miał 49 lat.

Informacja o śmierci Piotra Radeckiego wstrząsnęła polskim światem muzyki. Gitarzystę żegnają artyści, którzy przez lata z nim współpracowali.

Piotr Radecki nie żyje. Muzycy żegnają gitarzystę

"Ta informacja nas powaliła" - napisał w poście na Instagramie Piotr Kupicha.

"Chorował, ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za młodo! To, co robiłeś na koncertach, to jak grałeś" - pisze muzyk zespołu Feel.

Piotra Radeckiego za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnała także Maryla Rodowicz.

"Umarł nasz gitarzysta Piotrek Radecki. Wiedzieliśmy, że chorował, ale czekaliśmy na niego. Dzisiaj wiemy, że nie wróci. Dziękuję ci Piotruś za twoje piękne dźwięki" - takie wzruszające słowa można przeczytać na profilu artystki na Facebooku.

Piotr Radecki - kariera muzyczna zmarłego gitarzysty

Piotr Radecki był absolwentem szkoły muzycznej I stopnia - PSM im. Stanisława Moniuszki w Katowicach oraz II stopnia - w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary i fortepianu.

Ceniony gitarzysta współpracował m.in. z Marylą Rodowicz, zespołem Feel, Kat & Roman Kostrzewski, a także z grupami: Sami, Hasiok, Pilár czy Komplikacja.

Pochodzący ze Śląska muzyk zmarł w wieku 49 lat.