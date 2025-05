Zbigniew Ziobro stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i został przesłuchany w charakterze świadka w jednym ze śledztw dotyczących Funduszu Sprawiedliwości - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Doszło do tego w zeszłym tygodniu. Chodzi o sprawę listu Jarosława Kaczyńskiego do byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

Zbigniew Ziobro został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie jako świadek w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.

Przesłuchanie odbyło się w zeszłym tygodniu i trwało trzy godziny.

Chodzi o list Jarosława Kaczyńskiego z 2019 roku, w którym zakazywał on korzystania z Funduszu Sprawiedliwości przez członków Solidarnej Polski w kampanii wyborczej.

Przesłuchanie przeprowadzono w trybie artykułu 183 kodeksu postępowania karnego, umożliwiającym świadkowi uchylenie się od odpowiedzi, by nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Do przesłuchania doszło dzień po nieobecności Ziobry na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w 2019 roku zwrócił się do Zbigniewa Ziobry o natychmiastowy zakaz korzystania przez członków ówczesnej Solidarnej Polski z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej.

Przesłuchanie Ziobry w prokuraturze trwało trzy godziny - ustalił reporter RMF FM. Zostało przeprowadzone w trybie artykułu 183 kodeksu postępowania karnego. Ten przepis umożliwia świadkowi uchylenie się od odpowiedzi, jeśli taka odpowiedź mogłaby go narazić na odpowiedzialność za przestępstwo. Zazwyczaj taka procedura stosowana jest w stosunku do świadków, co do których zachodzi możliwość późniejszego stawiania im zarzutów.

Do przesłuchania doszło w miniony piątek - dzień po posiedzeniu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, na które Ziobro się nie stawił , po kolejnym wezwaniu w charakterze świadka.

Piątkowe przesłuchanie w prokuraturze to był drugi termin. Kilka dni wcześniej były minister w dniu, w którym miał się zjawić w prokuraturze, zadzwonił do śledczych i prosił o zmianę terminu z powodu stanu zdrowia.



List do Ziobry i wezwanie Kaczyńskiego do prokuratury

W grudniu ubiegłego roku do prokuratury wezwany został Jarosław Kaczyński. Chodziło o list, który wysłał do Zbigniewa Ziobry.

List ten mieli odnaleźć podczas przeszukania w mieszkaniu byłego ministra sprawiedliwości funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W korespondencji prezes Prawa i Sprawiedliwości miał zakazać politykom Solidarnej Polski korzystania z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości (FS) w trakcie kampanii wyborczej.

W piśmie ostrzegał, że nadużycia w korzystaniu z FS mogą przynieść fatalne skutki wizerunkowe, a także stanowić problem przy rozliczaniu kampanii wyborczej.