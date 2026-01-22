Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera uzyskał rekordową liczbę oscarowych nominacji - aż 16. Reżyser skromnie skomentował ten historyczny sukces. Stwierdził, że nie miał żadnych oczekiwań. Jednocześnie przyznał, że liczba nominacji dla jego filmu jest "dość szalona".

Ryan Coogler - reżyser "Grzeszników" / Scott A Garfitt/Invision / East News

"Grzesznicy" piszą nowy rozdział w historii Oscarów. Do tej pory żadnemu filmowi nie udało się zdobyć aż 16 nominacji. "Titanic" Jamesa Camerona i "La La Land" Damiena Chazelle'a to obrazy, które miały po 14 nominacji. Taką samą liczbą mogli się poszczycić także twórcy filmu "Wszystko o Ewie" z 1950 r.

Nie miałem żadnych oczekiwań co do uznania dla tego, co zrobili członkowie naszej ekipy. Dla mnie wystarczyłoby, gdyby ludzie po prostu przyszli do kina i dobrze się bawili. To jest warte całego wysiłku - stwierdził Ryan Coogler, cytowany przez filmowy serwis Deadline.

To, że ludzie docenili kunszt i osiągnięcia poszczególnych osób, jest niezwykle satysfakcjonujące - dodał reżyser "Grzeszników". Zwrócił w tym kontekście uwagę na nominację dla Michaela B. Jordana za rolę pierwszoplanową.

Reżyser "Grzeszników": Uwielbiam dziwne filmy

Deadline zwraca uwagę, że filmy z elementami horroru z reguły nie są doceniane przez Akademię. Jak Coogler czuje się z tym, że udało mu się przełamać tę klątwę - i to w tak spektakularny sposób? Nie miałem okazji zastanowić się nad tym z punktu widzenia gatunku - przyznał reżyser "Grzeszników". Wyraził przy tym wdzięczność dla wszystkich, którzy przyjęli jego zaproszenia do współpracy przy tym projekcie.

Wiedziałem, że film na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo dziwny. Mówię to w najlepszym tego słowa znaczeniu, ponieważ naprawdę uwielbiam dziwne filmy. To są filmy, które zawsze podziwiałem. Zawsze podziwiałem odwagę artystów, którzy potrafili tworzyć filmy trudne do zaklasyfikowania pod względem gatunku - wspominał.

"Grzesznicy" Ryana Cooglera - najważniejsze informacje o filmie

O czym opowiada film "Grzesznicy"? Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. "Jeśli tańczysz z diabłem, diabeł kiedyś przyjdzie za tobą do domu" - czytamy w streszczeniu fabuły.

Wideo youtube

W "Grzesznikach", których scenarzystą i reżyserem jest Ryan Coogler, w podwójnej roli występuje Michael B. Jordan. W obsadzie są też m.in. Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller i Delroy Lindo. Twórcą muzyki do filmu jest Ludwig Goransson.

Kiedy zostaną rozdane Oscary?

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się 15 marca. Jej gospodarzem będzie Conan O'Brien. Już po raz drugi wystąpi w tej roli.