Film "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera zdobył aż 16 oscarowych nominacji. Wyprzedził tym samym takie hity sprzed lat jak "Titanic" czy "La La Land".

Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera zdobył 16 nominacji do Oscara.

Walczy o statuetki m.in. w kategoriach aktorskich, reżyserskiej, zdjęć i efektów specjalnych.

Gala rozdania Oscarów odbędzie się 15 marca.

W jakich kategoriach nominowano twórców "Grzeszników"?

16 nominacji dla "Grzeszników" to imponujący wynik, gdy weźmie się pod uwagę, że Oscary przyznane zostaną w 24 kategoriach.

Film Ryana Cooglera powalczy o statuetki Oscara w następujących kategoriach:

Najlepsza pierwszoplanowa rola męska (Michael B. Jordan),

Najlepsza drugoplanowa rola męska (Delroy Lindo),

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca (Wunmi Mosaku),

Najlepszy casting (Francine Maisler),

Najlepsze zdjęcia (Autumn Durald Arkapaw),

Najlepsze kostiumy (Ruth E. Carter),

Najlepszy reżyser (Ryan Coogler),

Najlepszy montaż (Michael P. Shawver),

Najlepsza charakteryzacja i fryzury (Ken Diaz, Mike Fontaine and Shunika Terry),

Najlepsza piosenka ("I Lied To You"),

Najlepsza muzyka (Ludwig Goransson),

Najlepszy film (Zinzi Coogler, Sev Ohanian i Ryan Coogler),

Najlepsza scenografia (Hannah Beachler; Monique Champagne),

Najlepszy dźwięk (Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor i Steve Boeddeker),

Najlepsze efekty specjalne (Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter i Donnie Dean),

Najlepszy scenariusz oryginalny (Ryan Coogler),





Hity sprzed lat zostały w tyle

Z 16 nominacjami "Grzesznicy" wyprzedzili hitowe filmy sprzed lat. "Titanic" Jamesa Camerona i "La La Land" Damiena Chazelle'a to obrazy, które miały po 14 nominacji. Taką samą liczbą mogli się poszczycić także twórcy filmu "Wszystko o Ewie" z 1950 r.



O czym opowiada film "Grzesznicy"? Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. "Jeśli tańczysz z diabłem, diabeł kiedyś przyjdzie za tobą do domu" - czytamy w streszczeniu fabuły.

Jak wyglądają inni nominowani na tle rekordu "Grzeszników"? "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona ma 13 nominacji, a "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Wartość sentymentalna" - po 9.

"Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao powalczy o 8 statuetek. Wśród nominowanych nie znalazł się polski autor zdjęć - Łukasz Żal, ale w kategorii kostiumów Oscara zdobyć może Małgorzata Turzańska.

Dużo nominacji nie zawsze oznacza sukces

Warto oczywiście pamiętać o tym, że liczba nominacji nie zawsze przekłada się na sukces w czasie oscarowej nocy. Twórcy wspomnianego "La La Landu" wyszli z Dolby Theatre z sześcioma statuetkami.

Znacznie gorzej było w przypadku głośnego "Irlandczyka" Martina Scorsese. Film zdobył 10 nominacji, ale żadnej oscarowej statuetki.

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się 15 marca. Jej gospodarzem będzie Conan O'Brien. Już po raz drugi wystąpi w tej roli.

Polskim kandydatem do nominacji dla najlepszego filmu międzynarodowego był w tym roku "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Obraz odpadł jednak z rywalizacji już na wstępnym etapie.