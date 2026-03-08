"Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest" - napisał Thomas Rose, ambasador USA w Polsce, po tym, jak Grzegorz Braun odwiedził ambasadę Iranu i złożył tam wpis kondolencyjny po śmierci przywódcy Alego Chameneiego.

Thomas Rose, Konfederacja Korony Polskiej/Facebook / PAP

Ambasador USA w Polsce ostro skrytykował nagranie, na którym Grzegorz Braun wpisuje się do księgi kondolencyjnej po śmierci irańskiego przywódcy.

Thomas Rose ostrzegł, że Stany Zjednoczone i Donald Trump "nie zapomną, kto nie jest ich przyjacielem".

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Grzegorz Braun w ambasadzie Iranu w Warszawie

Grzegorz Braun w piątek 6 marca odwiedził ambasadę Iranu w Warszawie. Lider Konfederacji Korony Polskiej złożył tam wpis do księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią najwyższego przywódcy tego kraju Alego Chameneiego . Irański przywódca zginął w sobotę 28 lutego podczas nalotów USA i Izraela na cele w Iranie.

Nagrania i zdjęcia z wizyty Grzegorza Brauna w ambasadzie Iranu w Warszawie szybko trafiły do mediów społecznościowych. Na opublikowanych materiałach polityk mówił m.in. o swojej ocenie wydarzeń na Bliskim Wschodzie, nazywając atak USA i Izraela na Iran "haniebnym, tchórzliwym i podstępnym".

Mimo wszelkich istotnych odmienności nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad - powiedział podczas wizyty w ambasadzie.

Ambasador USA reaguje na zachowanie Grzegorza Brauna

Do piątkowych wydarzeń odniósł się Thomas Rose, który od końca 2025 r. pełni funkcję ambasadora USA w Polsce. Dyplomata ostro skrytykował nagranie Grzegorza Brauna, które krąży w sieci. W pierwszym wpisie Thomas Rose ostrzegł, że Waszyngton zapamięta postawę osób, które - jego zdaniem - sprzyjają przeciwnikom Stanów Zjednoczonych.

"Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest" - napisał Rose.