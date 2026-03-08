Wyobraź sobie dom, którego nie otacza ogród, a cały świat – maleńka wyspa, na której ledwo mieści się jedno drzewo i niewielki domek. Just Enough Room Island w stanie Nowy Jork to fenomen, który przyciąga tłumy ciekawskich turystów i miłośników niezwykłych miejsc.

Odkryj Just Enough Room Island – najmniejszą zamieszkaną wyspę świata / Shutterstock

Wśród setek wysepek archipelagu Tysiąc Wysp (angielskojęzyczna nazwa Thousand Islands - red.) na pograniczu USA i Kanady, kryje się miejsce, które przyciąga uwagę swoją niezwykłością. Wyspa Just Enough Room Island, znana również jako Hub Island, to prawdziwa rekordzistka - jej powierzchnia to zaledwie ok. 306 metrów kwadratowych, czyli... nieco więcej niż standardowy kort tenisowy!

Rodzinny azyl, który stał się turystyczną atrakcją

Historia wyspy sięga lat 50. XX wieku, kiedy to zamożna rodzina Sizelandów zakupiła tę niepozorną działkę z myślą o stworzeniu przytulnego domku wakacyjnego. Plan był prosty: cisza, spokój, kontakt z naturą. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Z czasem Just Enough Room Island zaczęła przyciągać uwagę turystów i żeglarzy, którzy zaintrygowani fenomenem najmniejszej zamieszkanej wyspy na świecie, podpływali łodziami, by zobaczyć to niezwykłe miejsce z bliska.

Dom, drzewo i dwa krzewy - minimalistyczny raj

Czym wyróżnia się Just Enough Room Island? Przede wszystkim kompaktowością. Na tej mikroskopijnej powierzchni znajduje się jeden dom, jedno drzewo, dwa krzewy oraz niewielka "plaża", która pełni funkcję ogrodu. Dom, zbudowany przez Sizelandów, stoi na wyspie do dziś - wytrwale opiera się kaprysom pogody i wodom rzeki Świętego Wawrzyńca.

Just Enough Room Island oficjalnie zdobyła tytuł najmniejszej zamieszkanej wyspy świata w 1982 roku. Wcześniej ten rekord należał do Bishop Rock, jednak po automatyzacji latarni morskiej, wyspa w pobliżu Anglii straciła swoich mieszkańców. Dziś Just Enough Room Island pozostaje jedyną tak małą wyspą, na której stoi dom i która przez cały rok znajduje się ponad poziomem wody.

Wyspa jest jedną z 1864 wysepek archipelagu Thousand Islands, rozciągających się na rzece Świętego Wawrzyńca, oddzielającej stan Nowy Jork od kanadyjskiego Ontario. Wiele z tych wysp jest równie maleńkich - niektóre są tak małe, że mieszczą tylko jedno drzewo.