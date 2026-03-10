​Radni kolejnych warszawskich dzielnic wyrazili we wtorek wieczorem pozytywną opinię do projektu wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Pozytywnie zaopiniowali też zmniejszenie limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Radni kolejnych dzielnic wyrazili pozytywną opinię do projektu wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta.

Podczas sesji rady Warszawy w lutym radni niemal jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie wystąpienia do dzielnic o opinię w kwestii wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście.

Radni kolejnych dzielnic Warszawy chcą wprowadzić nocną prohibicję

Opinię wyrazili już radni Ursusa, Targówka i Białołęki, którzy są za tym pomysłem. We wtorek rano dołączyli do nich radni Rembertowa i Pragi-Południe. Wieczorne sesje odbyli radni Mokotowa, Woli, Włoch, Bielan, Pragi-Północ i Ursynowa. Trwa sesja rady Ochoty.

Najwcześniej skończyli głosowanie radni Pragi-Północ. 17 radnych było za, czterech wstrzymało się od głosu. Na Mokotowie 14 radnych popiera zakaz, siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Jednomyślni byli radni Bielan - 24 głosy poparcia oraz radni Włoch - 20 głosów. Radni Woli większością - 22 głosami przy jednym wstrzymującym się również wyrazili pozytywną opinię. Także radni Ursynowa zagłosowali za pozytywną opinią - 19 radnych było za, a czterech przeciw.

Dzielnicowi radni wyrazili też pozytywną opinię na temat zmniejszenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększa limit w gastronomii o 20, co w sumie powoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 290.

Wcześniej projekt pozytywnie zaopiniowali również radni Rembertowa, Pragi-Południe, Białołęki, Ursusa, Targówka i Bemowa. Jednomyślni byli radni Pragi-Północ - 22 głosy poparcia, Ursynowa - 23 głosy za, a także Bielan - 22 głosy. 14 radnych Mokotowa poparło projekt, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Większością głosów pozytywną opinię wyrazili też radni Włoch - 19 za przy jednym wstrzymującym się. Na Woli 12 radnych było za, 10 wstrzymało się od głosu.

Pilotaż nocnej prohibicji w stolicy

W sierpniu dzielnice wyrażały opinię na temat wprowadzenia pilotażu nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Spośród 18 dzielnic tylko cztery były za: Praga-Północ, Bielany, Ochota i Śródmieście. W pozostałych, głosami w większości radnych Koalicji Obywatelskiej, projekt był opiniowany negatywnie. Radni opozycyjni zarzucali przedstawicielom KO, że głosują tak, jak chce szef warszawskich struktur partyjnych. Gdy był przeciw większość klubowych radnych głosowała przeciw, gdy zmienił zdanie, oni też zmienili zdanie.

Tłumaczenia radnych Koalicji Obywatelskiej

Dzielnicowi radni KO wyjaśniali, że zmienili zdanie, gdyż dane, które spłynęły z pilotażu, pokazują, że wprowadzenie zakazu zwiększyło bezpieczeństwo Warszawiaków i poprawił się komfort życia mieszkańców. Również dyrektorzy SOR-ów odnotowali mniej zgłoszeń na oddziały ratunkowe. Wyjaśniali, że przekonały ich głosy mieszkańców, którzy chcą nocnej prohibicji. Argumentowali, że wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego miasta ułatwi też pracę stołecznym policjantom, którzy odczuwają braki kadrowe.

Przeciwnicy wprowadzenia zakazu argumentowali, że jest to uderzenie w wolność mieszkańców, zwracali też uwagę na możliwość rozwoju sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia. Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały, zaproponowany przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Rafał Trzaskowski zmienił zdanie

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ, który zaczął obowiązywać od 1 listopada 2025 roku.

Zgodnie z projektem obecnej uchwały, nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Również od 1 czerwca nocna prohibicja zacznie obowiązywać w Płocku. Rok 2025 był rekordowy pod tym względem. Wówczas kilkanaście miast i gmin na Mazowszu wprowadziło bądź podjęło stosowne uchwały wprowadzające nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok wcześniej nocną prohibicję wprowadziły Ząbki.