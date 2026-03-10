Ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadziły atak rakietowy na zakład mikroelektroniki "Kremnij El", który w Briańsku (miasto obwodowe w zachodniej części Rosji) produkuje systemy sterowania rakietami. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził, że operacja zakończyła się sukcesem, a zakład został poważnie uszkodzony.

Ukraiński atak rakietowy na Briańsk: zniszczenia i ofiary - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

"W ramach systematycznych działań mających na celu ograniczenie potencjału militarno-ekonomicznego rosyjskiego agresora, oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły udany atak na fabrykę mikroelektroniki Kremnyj El w Briańsku za pomocą rakiet odpalanych z powietrza Storm Shadow" - głosi komunikat ukraińskiej armii.

Zakład "Kremnij El" w Briańsku jest jednym z największych dostawców wojskowej mikroelektroniki w Rosji. Produkuje systemy zarządzania dla różnych typów rakiet, co czyni go strategicznym celem dla ukraińskich sił zbrojnych.

Zakład ten jest kluczowym elementem w produkcji rosyjskiego uzbrojenia precyzyjnego, specjalizując się w technologii półprzewodnikowej i mikroprocesorach, które są niezbędne dla nowoczesnej broni, w tym rakiet Iskander.

Atak - jak podkreślono - został przeprowadzony przy użyciu brytyjsko-francuskich rakiet powietrznych Storm Shadow. Ukraińska jednostka bezzałogowych systemów "Reid" przystąpiła następnie do rozpoznania powietrznego, potwierdzając skuteczność uderzenia.

Przed eksplozją w Briańsku ogłoszono alarm rakietowy. Według doniesień rosyjskich mediów, jedna z rakiet Storm Shadow trafiła w drogę z samochodami, co spowodowało dodatkowe zniszczenia. W pobliżu zakładu znajduje się również Briańskie Technikum Zarządzania i Biznesu, które również miało ucierpieć w wyniku ataku.

Telegram

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził skuteczność operacji.

Rosja mówi o ataku terrorystycznym

Jak informuje rosyjska agencja RIA w wyniku ataku rakietowego przeprowadzonego przez ukraińskie Siły Zbrojne na Briańsk zginęło sześć osób, a 37 zostało rannych.

Atak rakietowy spowodował znaczne zniszczenia w mieście. Wśród rannych, 35 osób zostało przewiezionych do szpitali, z czego część jest w stanie ciężkim. Na miejsce zdarzenia wysłano specjalistyczne zespoły medyczne z federalnych centrów medycznych.

"Ukraińscy bojownicy atakują regiony przygraniczne niemal codziennie. W odpowiedzi rosyjskie siły zbrojne atakują precyzyjnie kierowaną bronią powietrzną, morską i lądową, a także dronami, uderzając wyłącznie instalacje wojskowe i ukraińskie przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego" - pisze w swoim komunikacie propagandowa rosyjska agencja.