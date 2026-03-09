Protest wyborczy do Krajowej Komisji Wyborczej zapowiedziała polityk Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska, która starała się o stanowisko przewodniczącej KO na Dolnym Śląsku. W niedzielnych wyborach przegrała kilkoma głosami z Michałem Jarosem. Jej zdaniem, głosowanie obfitowało w nieprawidłowości.

Posłanka KO i wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska zapowiada protest po wyborach wewnętrznych w partii / Wojciech Olkuśnik / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Wielichowska pisze, że w trakcie niedzielnej elekcji nie zapewniono tajności głosowania, a "w szczególności głosowania samodzielnego". Miano to zarejestrować na "licznych zabezpieczonych materiałach fotograficznych".

Posłanka wskazuje, że kandydaci i ich przedstawiciele wpływali na sposób głosowania przez członków partii. W skrajnym przypadku mieli nawet "wskazywać pozycję na karcie do głosowania".

Co więcej, Wielichowska stwierdziła, że zwolennik jej kontrkandydata prowadził jawną agitację wyborczą w obrębie lokalu wyborczego, na co komisja nie zareagowała.

Polityk Koalicji Obywatelskiej poinformowała, że w przepisanym terminie złoży protest wyborczy do Krajowej Komisji Wyborczej.

"Uważam, że dostrzegalna, nieznaczna różnica głosów oddanych na mnie i mojego kontrkandydata uprawdopodabnia, iż powyżej opisane nieprawidłowości w istotny sposób mogły wpłynąć na końcowy wynik wyborów" - napisała.