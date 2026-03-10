W Pradze, stolicy Czech, wybuchł we wtorek po południu pożar w podziemnej instalacji gazowej. Strażacy ogłosili trzeci stopień zagrożenia pożarowego w czterostopniowej skali. Płomienie objęły fasady kamienic. Ewakuowano kilka budynków znajdujących się w sąsiedztwie.

/ Hasiči Praha (Straż Pożarna w Pradze) /

Pożar w podziemnej instalacji gazowej wybuchł we wtorkowe popołudnie ulicy Dobrovského w Pradze. Płomienie objęły fasady dwóch budynków i dach jednej z kamienic. Do walki z ogniem wysłano 20 zespołów strażackich.

W pobliżu znajduje się siedziba MSW, ale - w ocenie czeskich funkcjonariuszy - nie jest obecnie zagrożona. Nie przeprowadzano tam ewakuacji pracowników.

Ewakuowano natomiast osoby przebywające w innych budynkach, położonych w odległości do 100 metrów od źródła ognia. Pierwotnie strażacy ogłosili drugi stopień zagrożenia, ale później podniesiono go o poziom wyżej.