Wiemy już, kto w tym roku powalczy o Oscary. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listy nominowanych w poszczególnych kategoriach. Wśród wyróżnionych są Polacy.

Ogłoszenie nominacji do Oscarów / Rob Latour/Shutterstock / East News

Małgorzata Turzańska została nominowana za kostiumy do filmu "Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao. Oprócz niej o statuetkę w tej kategorii powalczą twórcy "Frankensteina", "Grzeszników", a także filmów "Wielki Marty" oraz "Avatar: Ogień i popiół".

Autor zdjęć do "Hamneta" - Łukasz Żal - nie został w tym roku doceniony przez Akademię. Ma już na swoim koncie dwie nominacje - za "Idę" i "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego.

W tym roku Oscar za najlepsze zdjęcia trafi do Dana Laustsena ("Frankenstein"), Dariusa Khondji ("Wielki Marty"), Michaela Baumana ("Jedna bitwa po drugiej") Autumn Durald Arkapaw ("Grzesznicy") lub Adolpha Veloso ("Sny o pociągach").

Drugi polski akcent na tegorocznej liście nominowanych dotyczy krótkometrażowej animacji. Współtwórcą jednego z filmów docenionych w tej kategorii - "The Girl Who Cried Pearls" - jest Maciej Szczerbowski.

"The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Animacja Chrisa Lavisa i Macieja Szczerbowskiego powalczy o statuetkę z "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retierment plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz "The three sisters" Konstantina Bronzita.

Oni dostali nominacje w kluczowych kategoriach

Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film otrzymały: "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "F1: Film" Josepha Kosinskiego, "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Hamnet" Chloe Zhao, "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Grzesznicy" Ryana Cooglera oraz "Sny o pociągach" Clinta Bentleya.

Statuetka za reżyserię może trafić do Chloé Zhao, Josha Safdiego, Paula Thomasa Andersona, Joachima Triera lub Ryana Cooglera.

DiCaprio, Chalamet i Del Toro wśród nominowanych

Kto powalczy o Oscary w kategoriach aktorskich? Za pierwszoplanowe role męskie nominowani są: Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan i Wagner Moura. Za role drugoplanowe docenieni zostali: Benicio Del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn i Stellan Skarsgård.

Aktorki nominowane za role pierwszoplanowe to Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve i Emma Stone. W kategorii drugoplanowej docenione zostały Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku i Teyana Taylor.

Oscary za scenariusze zgodnie z wieloletnią tradycją zostaną przyznane w dwóch oddzielnych kategoriach.

Za scenariusz adaptowany nagrodzeni mogą zostać Will Tracy ("Bugonia"), Guillermo del Toro ("Frankenstein"), Chloé Zhao i Maggie O'Farrell ("Hamnet"), Paul Thomas Anderson ("Jedna bitwa po drugiej) i Clint Bentley oraz Greg Kwedar ("Sny o pociągach").

Wśród nominowanych za oryginalne scenariusze są Robert Kaplow ("Blue Moon"), Jafar Panahi ("To był zwykły przypadek"), Ronald Bronstein i Josh Safdie ("Wielki Marty"), Eskil Vogt i Joachim Trier ("Wartość sentymentalna") oraz Ryan Coogler ("Grzesznicy").

Pierwsze nominacje w nowej kategorii

W tym roku po raz pierwszy w historii przyznany zostanie Oscar za najlepszy casting. Może on trafić do twórców takich filmów jak "Hamnet", "Jedna bitwa po drugiej", "Wielki Marty", "Grzesznicy" i "Tajny agent".

Oscarowe nominacje ogłosili aktorzy - Danielle Brooks i Lewis Pullman.

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się 15 marca. Jej gospodarzem będzie Conan O'Brien. Już po raz drugi wystąpi w tej roli.

Polskim kandydatem do nominacji dla najlepszego filmu międzynarodowego był w tym roku "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Obraz odpadł jednak z rywalizacji już na wstępnym etapie.