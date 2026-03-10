We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie programu "SAFE 0 proc.". Czy doszło do kompromisu między rządem a Pałacem Prezydenckim, czy raczej do zaostrzenia konfliktu? Jakie konkrety w sprawie prezydenckiego programu padły na spotkaniu? Na te i inne pytania odpowie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Władysław Kosiniak-Kamysz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Premier Donald Tusk spodziewa się weta prezydenta w sprawie ustawy wdrażającej unijny projekt SAFE. Jak wygląda rządowy plan awaryjny? Czy pieniądze z SAFE trafią do Polski? Czy rząd skorzysta z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych? Kto straci na braku podpisu pod ustawą?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszymy także sprawy międzynarodowe. Czy jeśli Donald Trump zwróci się do polskiego rządu o wsparcie, to wyślemy żołnierzy na Bliski Wschód? Czy najwięcej na konflikcie w Iranie traci Kijów? Czy Ukrainie mogą grozić przerwy w dostawie broni?

Czy PSL poprze uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, która ma być podstawą do uzupełnienia wakatów, ale także ma podważyć prezesurę Bogdana Święczkowskiego? Czy PiS przestał zabiegać o względy ludowców, skoro Przemysław Czarnek nazwał PSL "pseudokonserwatywną partią"?

