Czy Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze do ataków dronowych i rakietowych na cele amerykańskie? Absolutnie nie. Ostatecznym dowodem na dobrą wolę Moskwy jest - przynajmniej zdaniem czołowego amerykańskiego dyplomaty Steve'a Witkoffa - "rosyjskie słowo".

Steve Witkoff i Pete Hegseth na pokładzie Air Force One. "Rosjanom można wierzyć na słowo" / ROBERTO SCHMIDT/Getty AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, rosyjski prezydent zaprzeczył, jakoby przekazywali informacje wywiadowcze Iranowi.

Specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych (w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie), Steve Witkoff, w wywiadzie dla CNBC stwierdził, że "można wierzyć Rosjanom na słowo".

Według doniesień "Washington Post" , Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, które umożliwiają przeprowadzanie ataków na siły USA na Bliskim Wschodzie. Informacje te pochodzą z kręgów wywiadowczych i wskazują na "dość kompleksowe wysiłki" Rosji w tym zakresie.

Irańczycy w trakcie trwającego konfliktu przeprowadzili kilka dość spektakularnych ataków, w tym na siedzibę CIA przy ambasadzie USA w Rijadzie lub na radary wczesnego ostrzegania. Precyzja trafień oraz fakt, że uderzenia są coraz celniejsze, mogą świadczyć o tym, że Irańczycy posiadają szczegółowe informacje wywiadowcze, niekoniecznie dostarczane przez wywiad Teheranu.

Komentująca doniesienia "WP" rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że wymiana informacyjna między Moskwą i Teheranem nie ma najmniejszego znaczenia, bo siły USA i tak dziesiątkują wojska irańskie.

Trump i Putin, czyli kolejna "konstruktywna" rozmowa

Podczas relacjonowania rozmowy z Putinem, Trump podkreślił, że rosyjski prezydent "chciał być pomocny" w kwestii Iranu. Według prezydenta USA, jego rosyjski odpowiednik zaproponował "kilka rozwiązań", które miałyby przyspieszyć osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie.

Szef Pentagonu, Pete Hegseth, nie uczestniczył w rozmowie, ale określił ją jako "mocną rozmowę telefoniczną", która daje nadzieję na pokój w Rosji i na Ukrainie. Hegseth podkreślił, że Rosja nie powinna angażować się w konflikt z Iranem.

Witkoff poinformował, że kolejna runda rozmów trójstronnych USA-Rosja-Ukraina odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.