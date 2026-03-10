Liczba wakatów w policji spadła do rekordowego od lat poziomu i wynosi obecnie 8,7 proc. - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. "Coraz więcej funkcjonariuszy pozostaje w służbie" - chwali się szefostwo tej największej służby mundurowej, choć warto zauważyć, że nie jest to przypadkowy moment na podawanie takich danych.

Liczba wakatów w policji spadła do rekordowego od lat poziomu i wynosi obecnie 8,7 proc. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dlaczego nie jest to przypadkowy moment? Bo - jak informuje nasz dziennikarz - najważniejsze dla obrazu zatrudnienia w policji są liczby pod koniec lutego.

Do wtedy, w związku z uwarunkowaniami finansowymi, odejścia realizują policjanci.

Komenda Główna Policji przytacza te liczby, podając, że w tym roku do końca zeszłego miesiąca ze służby odeszło 1607 osób, podczas gdy dwa lata temu w analogicznym okresie było to 5907 osób. Wtedy też poziom wakatów wyniósł blisko 15 proc.

Jakie są tego powody?

Jaka jest przyczyna rekordowego spadku liczby wakatów w policji? Okazuje się, że nie tylko coraz więcej funkcjonariuszy decyduje się na pozostanie w formacji, ale jest też coraz więcej chętnych, by wstępować w szeregi policjantów.

Nie bez znaczenia są z pewnością obowiązujące od połowy zeszłego roku przepisy o świadczeniach mieszkaniowych.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze - w zależności o miejsca pełnienia służby - otrzymują na ich podstawie od 900 do 1800 złotych miesięcznie.