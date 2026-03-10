Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu Konfederacji. Polityka zapytamy m.in. o to, czy nie obawia się, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości ma na celu pozyskanie wyborców Konfederacji.

Grzegorz Płaczek / Piotr Mazur / RMF FM

Jeżeli prezesem Rady Ministrów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zostanie Przemysław Czarnek, to jakie resorty mogłaby objąć Konfederacja? Czy w ogóle jest przestrzeń na budowanie wspólnego rządu? Jakie stanowisko chciałby objąć Grzegorz Płaczek? Czy partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, jest brana pod uwagę jako trzeci koalicjant?

Z badania CBOS wynika, że wyborcy Konfederacji są w 63 proc. przeciw programowi SAFE. Prezes NBP Adam Glapiński zaproponował alternatywny do unijnego program "SAFE 0 proc.". Stąd pytanie, jaki jest stosunek partii do propozycji szefa banku centralnego?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

