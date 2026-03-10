​We wtorek Prezydium Sejmu podjęło decyzję o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, diety parlamentarnej oraz 90 procent wynagrodzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Prezydium.

/ Shutterstock

Były minister sprawiedliwości otrzyma teraz jedynie 1350 zł brutto miesięcznie.

We wtorek późnym popołudniem Prezydium Sejmu zebrało się, aby rozpatrzyć wniosek dotyczący odebrania Zbigniewowi Ziobrze diety parlamentarnej oraz 90 procent wynagrodzenia poselskiego. Jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Prezydium. Oznacza to, że były minister sprawiedliwości będzie otrzymywał jedynie 1350 zł brutto miesięcznie.

Konsekwencje nieobecności na posiedzeniach

Decyzja Prezydium Sejmu jest następstwem wcześniejszych działań sejmowej komisji regulaminowej, która na początku lutego ukarała Zbigniewa Ziobrę naganą za liczne nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Wniosek o ukaranie posła skierował marszałek Sejmu pod koniec stycznia.

Po wydaniu nagany Ziobro miał możliwość odwołania się od tej decyzji, jednak kolejnym krokiem było właśnie odebranie mu większości uposażenia poselskiego.

Ziobro poza granicami kraju

W ostatnich tygodniach Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. W tym czasie Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w którym były minister sprawiedliwości jest jedną z kluczowych postaci. Prokuratura wystąpiła do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według śledczych Zbigniew Ziobro miał dopuścić się aż 26 przestępstw, w tym wydawania swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu również ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych oraz przyznawanie środków finansowych nieuprawnionym podmiotom.

Możliwość odwołania się od decyzji

Marszałek Sejmu podkreślił, że Zbigniew Ziobro ma jeszcze możliwość odwołania się od decyzji Prezydium Sejmu. Jednak na ten moment były minister sprawiedliwości pozostaje bez diety parlamentarnej i zaledwie z jedną dziesiątą dotychczasowego wynagrodzenia.