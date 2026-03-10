Włoskie ministerstwo kultury, po rocznych negocjacjach, kupiło z prywatnej kolekcji obraz Caravaggia - portret Maffeo Barberiniego. Za dzieło zapłacono 30 mln euro - to jedna z największych w historii inwestycji włoskiego państwa w sztukę. Portrety Caravaggia są ogromną rzadkością. Większość z nich zaginęła.

Caravaggio namalował portret Maffeo Barberiniego około 1598 roku. / ANSA/MASSIMO PERCOSSI / Z49 / PAP/EPA

Obraz, przedstawiający młodego Maffeo Barberiniego, trafi do Narodowej Galerii Sztuki Dawnej w Palazzo Barberini w Rzymie.

Eksperci podkreślają wyjątkowość portretów Caravaggia. Są niezwykle rzadkie.

Po ponad roku negocjacji z radością informujemy o tym, że ministerstwo kultury kupiło niezwykłe arcydzieło Caravaggia - powiedział minister kultury Alessandro Giuli po podpisaniu aktu zakupu.

Obraz trafi do zbiorów Narodowej Galerii Sztuki Dawnej w Palazzo Barberini w Rzymie.

Dzieło znajdowało się prywatnej kolekcji we Florencji i nie było prezentowane na żadnych dużych wystawach Caravaggia. Wystawiono je dopiero na ekspozycji w Palazzo Barberini, dawnej posiadłości tego rodu, między listopadem 2024 roku a lutym 2025 r. Portret został wtedy wypożyczony z prywatnej kolekcji, w której znajdował się od lat 60. minionego wieku. Wcześniej należał do rodu Barberini.

Kogo przedstawia portret Carravaggia?

Caravaggio namalował portret Maffeo Barberiniego około 1598 roku, gdy ten duchowny i mecenas sztuki miał około 30 lat. W sierpniu 1623 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Urbana VIII. Zmarł w 1644 roku.

Dzieło przedstawia młodego kościelnego dostojnika, twórcę potęgi rodu z Florencji, siedzącego w fotelu; w jednej ręce trzyma list, a drugą wykonuje sugestywny gest wydawania polecenia. Liczne widoczne cechy stylu Caravaggia, w tym jasność skóry twarzy, sposób namalowania oczu i dłoni, a także kontrasty sprawiły, że eksperci jednomyślnie przypisali jemu ten portret.

Eksperci zaznaczają, że portrety, jakie namalował Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), są ogromną rzadkością. Niektóre przepadły, a do innych nigdy nie udało się dotrzeć.

Nigdy nie był wystawiony, pożyczony, pokazywany

To obraz, który wszyscy chcieli zobaczyć od wielu lat. Nigdy nie był wystawiony, pożyczony, pokazywany - mówił podczas wernisażu w 2024 roku dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Dawnej Thomas Clement Salomon.

Arcydzieło to ukazuje wielką osobowość Maffeo Barberiniego, który był postacią nadzwyczajną, nie tylko człowiekiem władzy, papieżem, ale także wielkim i wybitnym intelektualistą - opisał Salomon.