Jedna osoba została poszkodowana w pożarze budynku wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej - informuje tamtejsza straż pożarna. Ogień został już opanowany, trwa dogaszanie.
We wtorkowe popołudnie doszło do pożaru trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej w Dąbrowie Górniczej.
Ogień pojawił się na strychu, a później objął środkową część kompleksu budynków. Płomienie rozprzestrzeniły się również na dach, uszkadzając jego konstrukcję.
Z kamienicy ewakuowano w sumie 22 osoby, przy czym 17 mieszkańców opuściło budynek jeszcze przed przybyciem służb.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej informuje, że jedna osoba została poszkodowana. Przewieziono ją do szpitala.
Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie. W działaniach brało udział 15 zastępów PSP i OSP.