Jedna osoba została poszkodowana w pożarze budynku wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej - informuje tamtejsza straż pożarna. Ogień został już opanowany, trwa dogaszanie.

Pożar w Dąbrowie Górniczej / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej /

We wtorkowe popołudnie doszło do pożaru trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej w Dąbrowie Górniczej.

Ogień pojawił się na strychu, a później objął środkową część kompleksu budynków. Płomienie rozprzestrzeniły się również na dach, uszkadzając jego konstrukcję.

Z kamienicy ewakuowano w sumie 22 osoby, przy czym 17 mieszkańców opuściło budynek jeszcze przed przybyciem służb.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 15 zastępów straży pożarnej / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej /

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej informuje, że jedna osoba została poszkodowana. Przewieziono ją do szpitala.

Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie. W działaniach brało udział 15 zastępów PSP i OSP.