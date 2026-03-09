W obliczu kryzysu wokół Iranu, prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował Europie wznowienie zakupów rosyjskiej ropy i gazu. Rosja jest gotowa do współpracy, jeśli europejskie firmy zdecydują się na długoterminowe i stabilne relacje handlowe.

Władimir Putin przyjmuje węgierskiego ministra spraw zagranicznych / Rex Features/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Podczas poniedziałkowego spotkania na Kremlu, Putin podkreślił, że Rosja "nigdy nie odmawiała dostaw surowców energetycznych do Europy".

W obliczu blokady Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa jedna trzecia światowego handlu ropą, Rosja oferuje swoje zasoby jako alternatywę. Putin zaznaczył, że wojna w Iranie może poważnie wpłynąć na globalne relacje ekonomiczne, prowadząc do wzrostu inflacji i nowych realiów cenowych na rynkach energii.

Rosyjskie firmy energetyczne, według Putina, zawsze charakteryzowały się stabilnością i niezawodnością dostaw. Obecne wysokie ceny ropy, które osiągnęły 119 dolarów za baryłkę Brent, Rosja chce wykorzystać do zmniejszenia zadłużenia wobec krajowych banków.

"Nagła zmiana orientacji"

Jeśli europejskie firmy i europejscy nabywcy nagle zdecydują się na zmianę orientacji i zaoferują nam długoterminową, zrównoważoną współpracę, wolną od nacisków politycznych, jesteśmy gotowi współpracować również z Europejczykami - przekazał rosyjski prezydent, cytowany przez "The Moscow Times".

Rosjanie podkreślają, że zamierzają kontynuować dostawy do Węgier i Słowacji, które nadal kupują rosyjskie surowce. Ponadto, Rosja zwiększa eksport do krajów, które są "wiarygodnymi partnerami handlowymi".