Fundacja "Polska Katolicka, nie laicka" domaga się odwołania Mystic Festivalu - największej w tej części Europy imprezy prezentującej muzykę metalową. Festiwal ma się odbyć na terenie Stoczni Gdańskiej w dniach 3-6 czerwca. I w tej dacie m.in. widzą problem działacze fundacji. "Wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze zostało zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała" - piszą w tekście petycji kierowanej do prezydent Gdańska. "Od lat organizujemy Mystic Festival w pierwszym tygodniu czerwca. Można to łatwo sprawdzić" - odpowiadają organizatorzy.

Mystic Festival to największy w Polsce festiwal prezentujący muzykę metalową i gatunki pokrewne. Impreza ma już 25-letnią tradycję, od kilku lat odbywa się w Gdańsku.

Tegoroczna, czterodniowa edycja odbywać się będzie na pięciu scenach, na których wystąpi ponad 90 zespołów. W industrialnej scenerii Stoczni Gdańskiej fani ciężkich brzmień zobaczą i posłuchają m.in. tak znanych kapel, jak Megadeth, Anthrax, Behemoth, Mastodon, Black Label Society, Saxon czy Overkill. W przeszłości na Mystic Fesivalu gościły takie gwiazdy jak Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Bring Me The Horizon, Slipknot, Nightwish, Gojira, King Diamond i Danzig.

Katolicki protest przeciw metalowemu festiwalowi

O tegorocznej edycji zrobiło się głośno nie tylko z powodu listy muzycznych gości, ale także protestu organizowanego przez fundację "Polska Katolicka, nie laicka". Organizacja ta opublikowała na swojej stronie petycję skierowaną do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz zatytułowaną "Bluźnierczy spęd w Boże Ciało". Autorzy wniosku - pod którym podpisało się ponad 4,3 tys. osób (stan na 10 marca, godz. 20:30) - domagają się od władz miasta odwołania imprezy.

"Wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze zostało zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek. W sercu Gdańska, w czasie, gdy miliony katolików publicznie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, planuje się wydarzenie jawnie szydzące z tego, co dla nas najświętsze" - piszą autorzy petycji.

Podkreślają, że "Mystic Festival nie jest wydarzeniem światopoglądowo neutralnym". "W licznych przypadkach operuje on wprost obrazami i motywami antychrześcijańskimi. W tekstach utworów i oprawie wizualnej pojawiają się elementy odwróconej symboliki liturgicznej, negowania Boga, afirmowania postaw buntu wobec Stwórcy, a także bluźniercze przedstawienia Matki Bożej" - piszą działacze "Polski katolickiej, nie laickiej".

"Od lat organizujemy Mystic Festival w pierwszym tygodniu czerwca"

Z organizatorami Mystic Festivalu rozmawiał "Dziennik Bałtycki". Od wielu lat dzieją się takie rzeczy zwłaszcza, kiedy pojawia się zespół Behemoth. Pewne kręgi katolickie próbują coś ugrać. Żyjemy jednak w wolnym kraju i nie musimy obchodzić Bożego Ciała. Mamy prawo robić swoje rzeczy - powiedział Arkadiusz Hronowski, współorganizator imprezy.

I dodał: Od lat organizujemy Mystic Festival w pierwszym tygodniu czerwca. Można to łatwo sprawdzić. Nigdy nie sugerowaliśmy się świętami, bo nie stanowią one dla nas powodu do aktywności marketingowej. To nie my zbijemy na tym kapitał, tylko ktoś, kto uważa, że czynimy jakieś zło - podkreślił Arkadiusz Hronowski w rozmowie z reporterem "DB".

Organizatorzy zbijają również argument o tym, że impreza zakłóci przebieg procesji Bożego Ciała. Podkreślają, że to impreza biletowana, odbywająca się w zamkniętej przestrzeni.

Serwis Metal News przypomina, że fundacja oprotestowywała Mystic Festival również w 2023 i 2024 roku.



