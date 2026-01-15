Fani "Euforii" długo czekali na tę wiadomość – po ponad czterech latach oczekiwania HBO oficjalnie ogłosiło datę premiery trzeciego sezonu kultowego serialu. Nowe odcinki z Zendayą w roli głównej pojawią się już 13 kwietnia.

Zendaya na premierze drugiego sezonu "Euforii" / Invision/Invision/East News / East News

HBO oficjalnie ogłosiło datę premiery trzeciego sezonu serialu "Euforia" - nowe odcinki pojawią się 13 kwietnia 2026 roku.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Zendayę, Hunter Schafer, Jacoba Elordiego, Sydney Sweeney, Alexę Demie, Chloe Cherry i Maude Apatow.

Kto jeszcze dołączy do obsady? Dowiecie się z tego artykułu.

Najnowsze informacje, także ze świata kultury i showbiznesu, znajdziesz na rmf24.pl .

Powrót "Euforii" - fani doczekali się daty premiery

To wiadomość, na którą czekali wszyscy miłośnicy bijącej rekordy popularności produkcji HBO. Po długiej przerwie, trwającej ponad cztery lata od emisji drugiego sezonu, "Euforia" powraca na mały ekran. Oficjalna data premiery trzeciego sezonu została wyznaczona na 13 kwietnia 2026 roku. Nowe odcinki będą dostępne co tydzień zarówno na kanale HBO, jak i w serwisie streamingowym HBO Max. W sieci można już obejrzeć zwiastun nadchodzącej odsłony.

Wideo youtube

Gwiazdorska obsada wraca na ekrany

Za sterami kontynuacji serialowego hitu ponownie stanął twórca i showrunner produkcji, nominowany do nagrody Emmy Sam Levinson. W trzecim sezonie do swoich ról powrócą: Zendaya jako główna bohaterka, a także Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Chloe Cherry i Maude Apatow.

W obsadzie pojawią się również Colman Domingo, Dominic Fike, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Zak Steiner i Marsha Gambles.

Na ekranie ponownie zobaczymy Erica Dane’a, który mimo poważnych problemów zdrowotnych - zmaga się z nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną, stwardnieniem zanikowym bocznym - zapowiedział swój powrót na plan. Gościnnie wystąpią także Natasha Lyonne, ROSALÍA i Sharon Stone.

Przeskok w czasie i nowe wyzwania bohaterów

Czteroletnia przerwa wymusiła na scenarzystach wprowadzenie przeskoku w czasie. W nadchodzącym sezonie bohaterowie "Euforii" wkroczą w kolejny etap życia, mierząc się z wyzwaniami dorosłości. Zendaya w rozmowie z Entertainment Weekly podkreśliła: "Wspaniale będzie zobaczyć, jak potoczą się losy tych postaci po opuszczeniu szkoły i jak ten okres wpłynął na ich przyszłość. A poza tym, nie da się opowiadać w nieskończoność o licealnych dramatach".

Sukcesy i fenomen serialu

"Euforia" to adaptacja izraelskiej serii o tym samym tytule, która szybko stała się jednym z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Produkcja zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków.

Pierwsze dwa sezony otrzymały łącznie 25 nominacji do nagród Emmy i 9 statuetek, w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Zendaya za swoją kreację została wyróżniona m.in. Złotym Globem, Satelitą i nagrodą Critics’ Choice Television.

Ostatni sezon na horyzoncie

Nadchodzący, trzeci sezon "Euforii" ma być ostatnią odsłoną serialu. Fani mogą więc spodziewać się emocjonującego finału historii, która na stałe zapisała się w popkulturze. Premiera już 13 kwietnia - warto zapisać tę datę w kalendarzu!