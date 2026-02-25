Nowy serial Taylora Sheridana - "The Madison" - zadebiutuje 14 marca na platformie Paramount+. W głównej roli wystąpi Michelle Pfeiffer, partnerują jej Kurt Russell, Matthew Fox i Will Arnett. Produkcje Paramount+ są w Polsce dostępne głównie na SkyShowtime.

"The Madison" to nowy serial Taylora Sheridana, twórcy "Yellowstone".

W głównej roli występuje Michelle Pfeiffer, a towarzyszą jej m.in. Kurt Russell, Matthew Fox i Will Arnett.

Z Nowego Jorku do Montany

Początkiem fabuły nowego serialu Taylora Sheridana "The Madison" jest rodzinna tragedia. Jego bohaterki przenoszą się po niej z Nowego Jorku do malowniczej Montany, gdzie, znając jedynie życie w mieście, będą musiały przystosować się do nowego otoczenia i nowych okoliczności. Produkcja określana jest mianem najbardziej osobistego projektu Sheridana.

W sieci zadebiutował zwiastun tej produkcji, po którym można się spodziewać, że będzie ona celowała w fanów głośnego "Tacy jesteśmy" Dana Fogelmana. "Moja rodzina nie jest przygotowana na tragedię" - przekonuje w zwiastunie występująca w roli głównej Michelle Pfeiffer. Zanim zapowiedź się zakończy, wydawać się będzie, że jest to przesadzona opinia, ale więcej szczegółów poznamy wraz z premierą serialu.

Kiedy premiera "The Madison"?

Premiera zaplanowana została na 14 marca. Wtedy wyemitowane zostaną pierwsze trzy odcinki w sumie sześcioodcinkowej produkcji. Pozostałe trzy trafią do streamingu tydzień później, 21 marca. "The Madison" już przed premierą został przedłużony o drugi sezon.

W pozostałych rolach występują: Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox i Will Arnett.

Wydarzenia opowiedziane w "The Madison" rozgrywać się będą w ramach wspomnianego wyżej Sheridanverse’u zapoczątkowanego głośnym "Yellowstone". To zatem jego kolejny spin-off po "1883", "1923" oraz czekającego na premierę "Marshals: historia z Yellowstone".