Grant był nie tylko współzałożycielem Wu-Tang Clan, ale także producentem wykonawczym ich przełomowego debiutanckiego albumu "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", który ukazał się w 1993 roku. Jego wkład w rozwój grupy i jej sukcesy był nieoceniony.

Sukcesy muzyczne i biznesowe

Oliver Grant dorastał na nowojorskim Staten Island, gdzie razem z przyszłymi członkami Wu-Tang Clan tworzył podwaliny pod jeden z najbardziej rozpoznawalnych kolektywów hiphopowych na świecie. W 1992 roku pomógł zebrać środki na wydanie pierwszego singla grupy "Protect Ya Neck".

Jego przedsiębiorczość zaowocowała powstaniem marki odzieżowej Wu Wear, która szybko zdobyła popularność i stała się jednym z pierwszych przykładów udanego połączenia muzyki i mody w branży hip-hopowej.

Legenda hip-hopu

Postać Olivera Granta została sportretowana w serialu "Wu-Tang: An American Saga", emitowanym w latach 2019-2023 na platformie Hulu. W rolę Granta wcielił się aktor Marcus Callender, który podkreślał, że rozmowy z Grantem były dla niego inspirującym doświadczeniem.

Odejście Granta zbiegło się z ogłoszeniem nominacji Wu-Tang Clan do Rock & Roll Hall of Fame na rok 2026. Grupa znalazła się w prestiżowym gronie artystów, takich jak Luther Vandross, Shakira, Sade, Pink, Oasis czy Mariah Carey.

Oliver "Power" Grant pozostanie zapamiętany jako jeden z filarów Wu-Tang Clan oraz wizjoner, który przyczynił się do rozwoju kultury hip-hopowej nie tylko poprzez muzykę, ale także działalność biznesową.