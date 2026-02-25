Świat hip-hopu pogrążył się w żałobie po śmierci Olivera "Powera" Granta, jednego z założycieli legendarnej grupy Wu-Tang Clan. Informację o jego odejściu potwierdzili członkowie zespołu. Grant zmarł w wieku 52 lat.
- Oliver "Power" Grant był współzałożycielem Wu-Tang Clan.
- Zmarł w wieku 52 lat, przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.
Oliver "Power" Grant, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej, zmarł w wieku 52 lat. Informację o jego śmierci przekazał serwis muzyczny Rolling Stone. Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu.