Co najmniej 43 członków irańskich służb bezpieczeństwa zginęło, a ponad 20 zostało rannych w wyniku ataku na budynek straży granicznej w zachodnim Iranie. W całym kraju trwają naloty, a liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów i wojskowych rośnie.

/ SalamPix/ABACA/Abaca/East News / East News

W ataku na budynek straży granicznej na zachodzie Iranu zginęły co najmniej 43 osoby, a 21 zostało rannych.

Atak został przeprowadzony przy użyciu bomb - nie jest jasne, czy był to nalot, czy zamach.

Według informacji irańskiej agencji Mehr do ataku doszło na zachodzie kraju. Celem był budynek straży granicznej, gdzie zginęło co najmniej 43 członków służb bezpieczeństwa, a 21 zostało rannych.

Atak przeprowadzono przy użyciu bomb, jednak nie podano szczegółów dotyczących jego charakteru. Irańskie media państwowe wskazują, że za atakiem stoją oficerowie Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

Rosnąca liczba ofiar w całym kraju

W sobotę Czerwony Półksiężyc poinformował, że w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na terenie Iranu zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych. Ataki dotknęły 24 z 31 prowincji kraju. Najtragiczniejszy był atak na szkołę w Minabie, gdzie życie straciło około 85 osób.

W odpowiedzi na naloty, Iran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz na terytorium Izraela. Sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.