Jak Polska powinna reagować na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie? Jak sytuacja w regionie może wpłynąć na wojnę w Ukrainie? Czy rząd wystarczająco jasno tłumaczy opinii publicznej, czym jest unijny program SAFE? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorza Schetynę, senatora RP z Koalicji Obywatelskiej, byłego marszałka Sejmu, byłego szefa MSZ. Zapraszamy!

Grzegorz Schetyna, senator RP z Koalicji Obywatelskiej / Piotr Mazur / RMF24

Wrze na Bliskim Wschodzie. Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na cele w Iranie, Teheran odpowiada uderzeniami rakietowymi na bazy USA w regionie. Rośnie napięcie i obawy o globalną destabilizację. Czy grozi nam otwarty konflikt z udziałem największych mocarstw? Jak powinna zachować się Polska i czy NATO jest gotowe na eskalację?

W rozmowie w Radiu RMF24 nie zabraknie polskiej polityki. Zapytamy m.in. o unijny program SAFE, a więc o spór o miliardy euro na obronność. Jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE, kto poniesie polityczną odpowiedzialność?

