Sprzeczne sygnały nadchodzą z Bliskiego Wschodu ws. negocjacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump powiedział co prawda, że nie wie, kiedy do nich dojdzie, ale wskazał jednocześnie, że Teheran "chce rozmawiać". Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani oświadczył z kolei w poniedziałek, że Teheran nie zamierza prowadzić negocjacji z Waszyngtonem. USA i Izrael rozpoczęły w sobotę atak na Iran, który w odwecie ostrzeliwuje m.in. amerykańskie bazy i miasta Zatoki Perskiej. Izrael atakuje również siły Hezbollahu w Libanie. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!
Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w poniedziałek nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.
Nad Kuwejtem miało dojść do omyłkowego zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15.