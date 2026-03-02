Sprzeczne sygnały nadchodzą z Bliskiego Wschodu ws. negocjacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump powiedział co prawda, że nie wie, kiedy do nich dojdzie, ale wskazał jednocześnie, że Teheran "chce rozmawiać". Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani oświadczył z kolei w poniedziałek, że Teheran nie zamierza prowadzić negocjacji z Waszyngtonem. USA i Izrael rozpoczęły w sobotę atak na Iran, który w odwecie ostrzeliwuje m.in. amerykańskie bazy i miasta Zatoki Perskiej. Izrael atakuje również siły Hezbollahu w Libanie. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

Wiec w geście solidarności z narodem irańskim i przeciwko irańskiemu reżimowi w Amsterdamie / EPA/Koen van Weel / PAP 06:58 Zobacz również: Silne eksplozje w Dubaju, Dosze i Abu Zabi. Alarm w kilku krajach 06:57 Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w poniedziałek nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu. 06:48 Nad Kuwejtem miało dojść do omyłkowego zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15. Portal Visegrad 24 pisze, że pilotem, który zdołał się katapultować, zaopiekowała się grupa Kuwejczyków. 06:43 "Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X. 06:40 Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych o wykorzystanie brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania ograniczonych, defensywnych uderzeń na irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet. Zobacz również: Brytyjczycy udostępnią bazy do obrony przed Iranem. Co z resztą państw? Maciej Filipek