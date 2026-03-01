Chorwacja ogłosiła zakończenie procesu rozminowywania kraju, spełniając tym samym zobowiązania wynikające z Konwencji Ottawskiej. To historyczny moment, który zamyka trwający niemal trzy dekady rozdział powojennej odbudowy państwa.

Ostrzeżenie przed polami minowymi - Chorwacja / Shutterstock

Informację zawarto w raporcie przedstawionym w tym tygodniu przez sekretarza stanu Tomislava Bilandžicia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznacza to, że kraj na Bałkanach osiągnął główny cele Narodowego Programu Rozminowywania i wypełnił międzynarodowe zobowiązania - informuje serwis Croatia Week.

Po zakończeniu wojny domowej znaczne obszary Chorwacji były zasiane minami lądowymi i niewybuchami. Przez lata kraj systematycznie zmniejszał powierzchnię terenów podejrzanych o obecność min, prowadząc szeroko zakrojone działania rozminowujące.

W trakcie całego procesu zlokalizowano i bezpiecznie usunięto niemal 107 tysięcy urządzeń wybuchowych oraz około 470 tysięcy sztuk niewybuchów. Osiągnięcie to było możliwe dzięki wysiłkom krajowym oraz współpracy międzynarodowej.

Władze podkreślają, że sukces rozminowywania to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim ludzka - poprawa bezpieczeństwa, upamiętnienie ofiar oraz impuls dla rozwoju gospodarczego i odbudowy regionów dotkniętych wojną.

Chociaż fizyczne rozminowywanie zostało zakończone, Chorwacja będzie kontynuować programy edukacji na temat zagrożenia minami oraz dzielić się swoim doświadczeniem z innymi krajami borykającymi się z podobnymi problemami.

Chorwacka walka o niepodległość

Wojna na terenach Chorwacji była jednym z najważniejszych i najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w Europie po II wojnie światowej. Rozpoczęła się w 1991 roku, po ogłoszeniu przez Chorwację niepodległości od Jugosławii. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem mniejszości serbskiej oraz władz federalnych, co doprowadziło do wybuchu walk.

Walki toczyły się głównie na wschodzie i południu kraju, m.in. w rejonie Vukovaru, Slawonii i Dalmacji. Konflikt charakteryzował się brutalnością, czystkami etnicznymi oraz licznymi zbrodniami wojennymi. Szacuje się, że w wyniku wojny zginęło około 20 tysięcy osób, a setki tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Przełom w wojnie nastąpił w 1995 roku dzięki operacjom wojskowym "Błysk" i "Burza", które pozwoliły Chorwatom odzyskać większość utraconych terytoriów. Wojna zakończyła się podpisaniem porozumienia w Dayton w listopadzie 1995 roku.