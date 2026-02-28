Chiny wyrażają głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pekin wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przeciwko Iranowi oraz poszanowania jego suwerenności.

/ Shutterstock

Chiny wyrażają "wysokie zaniepokojenie" atakami USA i Izraela na Iran.

Pekin apeluje o natychmiastowe wstrzymanie działań wojskowych i poszanowanie suwerenności Iranu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało w sobotę stanowczy komunikat, w którym wyraziło "wysokie zaniepokojenie" eskalacją działań wojskowych przeciwko Iranowi. Pekin podkreślił, że suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być bezwzględnie respektowane przez wszystkie strony konfliktu.

Apel o natychmiastowe zaprzestanie działań wojskowych

Władze Chin zaapelowały do Stanów Zjednoczonych i Izraela o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych. Pekin ostrzega, że dalsza eskalacja może doprowadzić do destabilizacji całego regionu i wezwał do powrotu na ścieżkę dialogu dyplomatycznego.

W sobotę rano siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Izraela rozpoczęły ataki na cele w Iranie. Izraelski minister obrony Israel Kac określił operację jako wyprzedzającą. Z kolei prezydent USA Donald Trump ogłosił rozpoczęcie "dużej operacji bojowej", zapewniając, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej. Trump zaapelował również do narodu irańskiego o przejęcie władzy w kraju.

Gospodarcze powiązania Chin z Iranem

Chiny pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Iranu i kluczowym odbiorcą irańskiej ropy naftowej. Dzięki współpracy z Pekinem Teheran jest w stanie łagodzić skutki zachodnich sankcji gospodarczych.