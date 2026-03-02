W Porannej rozmowie RMF FM zapytamy o powody, dla których - bez organizacji konkursu - naukowiec objął kierownictwo nad placówką.

Jego kadencja potrwa 5 lat, jakie cele wyznacza sobie na ten okres? Jakie są plany na wystawy tymczasowe?

W 2019 roku Dariusz Stola zrezygnował ze stanowiska dyrektora w wyniku konfliktu z ówczesnym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego - Piotrem Glińskim. Czy profesor miał okazję spotkać się z posłem PiS? Czy rozmawiali ze sobą?

Nawiążemy również do konfliktu izraelsko-irańskiego. Jak spór na Bliskim Wschodzie wpłynie na funkcjonowanie muzeum?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

